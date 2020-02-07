Gelecek Partili Eski Vali ve AKP’li vekile yardım eden polislere soruşturma

Ahmet Davutoğlu’nun kurduğu Gelecek Partisi’nin kurucular kurulunda yer alan Bursa eski Valisi İzzettin Küçük ve AKP Bursa eski Milletvekili Mustafa Öztürk’ün de içinde bulunduğu araç, 23 Ocak’ta Ankara dönüşü Bursa İnegöl Mezitler mevkiinde bariyerlere çarptı. Kazada eski Bursa Valisi İzzettin Küçük kolundan hafif şekilde yaralandı.

POLİS ARKADAŞLARINDAN YARDIM İSTEDİ

Kaza sonrası aracı kullanan koruma polisi, İnegöl’de görevli polis arkadaşlarından yardım istedi. Biri komiser yardımcısı 3 polis, meslektaşlarına yardım için kaza yerine geldi. Ekipler, Bursa eski Valisi İzzettin Küçük ve Gelecek Partili AKP Bursa eski Milletvekili Mustafa Öztürk’ü İnegöl’e getirdi.

GÖREV YERLERİ DEĞİŞTİ

Bursa eski Valisi İzzettin Küçük ve Bursa eski Milletvekili Mustafa Öztürk’ü yardım eden polislere Bursa Emniyet Müdürlüğü soruşturma açtı. İsimi öğrenilemeyen komiser yardımcısı İnegöl’den Mustafa Kemalpaşa ilçesine diğer polisler de Yenişehir ve Kestel emniyet müdürlüklerinde görevlendirildi.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Bursa Valiliği konuya ilişkin bir açıklama yayınlayarak şu ifadeleri kullandı;

“06.02.2020 tarihinde bazı basın-yayın organlarında çıkan haberlerle ilgili olarak; 23/01/2020 tarihinde saat 20:30 sıralarında Ankara-Bursa Karayolu 60. Km. Jandarma bölgesinde tek taraflı maddi hasarlı trafik kazası meydana gelmiştir.

Kazaya karışan aracın sürücülüğünü aylıksız izinde bulunan ve koruma görevinden alınmış Polis Memuru Ali Dilöz’ün yaptığı, araç içerisinde eski Bursa Valisi İzzettin Küçük ve eski Milletvekili Mustafa Öztürk olduğu görülmüştür.

Polis Memuru Ali Dilöz’ün daha önceden tanıdığı İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM Grup Amirliği’nde çalışan polis memurlarını arayarak kendilerini almaları talebinde bulunduğu, görevde olan personelin amir ve üstlerine bilgi vermeden resmi görevli araç ile birlikte görev yerlerini terk etmek suretiyle kaza mahalli olan Jandarma bölgesine gittikleri tespit edilmiş olup, bu nedenle haklarında disiplin soruşturması başlatılmış ve soruşturma kapsamında görev yerleri değiştirilmiştir”