Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Üstün’ün evi kurşunlandı

Eski AKP Sakarya Milletvekili, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ayhan Sefer Üstün'ün Tekeler Mahallesi’ndeki evi kurşunlandı. Meydana gelen silahlı saldırıda ölen ya da yaralanan olmaz iken saldırgan polis ekiplerince gözaltına alındı.

SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI

Gelecek Partisi Genel Başkan yardımcısı Ayhan Sefer Üstün'ün Tekeler Mahallesindeki evinin önüne gelen S.A. isimli şahıs elindeki pompalı tüfekle ateş etmeye başladı. Polis, saldırganı kısa sürede gözaltına aldı. Emniyete götürülen S.A.’nın çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenilirken, daha önce de intihar girişimin de bulunduğu ortaya çıktı.

İHRAÇ İSTEMİYLE DİSİPLİNE SEVKEDİLMİŞTİ

AKP’nin 2019 yılında ihraç istemiyle disipline sevk etmesinden sonra Ahmet Davutoğlu ile birlikte Ayhan Sefer Üstün’de partisinden istifa etmişti.

“SİYESETÇİLERE YAPILAN SALDIRI TOPLUMA YAPILMIŞTIR”

Gelecek Partisi Sakarya il Başkanı Ender Serbes, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ayhan Sefer Üstün'ün Sakarya'da yapılan evine pompalı tüfekle yapılan saldırıyı kınadı.

Serbes, yaptığı açıklamada, saldırının kabul edilemez olduğunu belirterek, siyasetçilere yapılan saldırının topluma yapıldığını kaydetti. Failin mutlaka adalet karşısında hesap vermesi gerektiğini vurgulayan Serbes, “Konut dokunulmazlığı her insan için kutsaldır. Yapılan saldırıyı şiddetle kınıyorum. Bir siyasetçinin evine saldırmak, toplumsal huzuruna saldırıdır. Genel Başkan yardımcımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Onun yanındayız. Aynı zamanda bunun partimize yapılan bir saldırı olarak değerlendiriyoruz. Yetkililer olayı en ince ayrıntısına kadar araştırmalı ve kamuoyu bilgilendirilmelidir.” dedi.