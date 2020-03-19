Gelecek Partisi’nden hükümete çağrı! Derhal tahliye edilmeliler

Sosyal medya hesabından Corona virüsü (Kovid-19) salgınına ilişkin açıklamalarda bulunan Gelecek Partisi, cezaevlerindeki koşulları gündeme getirerek, öneriler paylaştı.

“DERHAL TAHLİYESİ SAĞLANMALIDIR”

Hasta ve ileri derecede yaşlı mahkumların cezalarının ertelenmesi veya affedilmesinin gündeme alınmasının savunulduğu açıklamada, şu ifadelere yer verildi;

*Halen tutuklu ve hükümlü olarak cezaevlerinde bulunan hamile, lohusa ve küçük çocuklu mahkumların diğer adli kontrol tedbirleri çerçevesinde derhal tahliyesi sağlanmalıdır.

*Cezaevlerindeki hücre ve koğuşlara kapasitelerinin iki veya üç katına kadar mahkum ve tutuklu konulması uygulamasından vazgeçilmelidir. Hücre ve koğuşlar insan sağlığına ve kapasitesine uygun hale getirilmelidir.

“KARARLAR KALDIRILSIN”

*Tutuklu yargılama konusundaki ısrardan vazgeçilmeli, AHİM ve AYM nin kararları doğrultusunda ve zorunluluk bulunmayan tutuklama kararları kaldırılarak, yerine diğer adli kontrol tedbirleri uygulanmalıdır.

*Tutuklu ve mahkumların yaşam hakkını da içeren, sağlık ihtiyaçları yasal ve uluslararası sözleşmelere uygun şekilde yerine getirilememektedir.

*Bir tutuklu veya mahkumun sağlık kurullarına sevki için aylarca bekletildiği bir çok rapora yansımıştır.

“TOPLUMU İNCİTEN HER TÜRLÜ SÖYLEM VE EYLEMİN KARŞISINDAYIZ”

Sosyal medyada gündem olan ‘stand-up'çı ile ilgili de açıklamada bulunan Gelecek Partisi, “Alevi vatandaşlarımızın değerlerini standup ironisi ardına sığınarak alaya almak, mağdurları ve kurbanları olan trajik hadiselerle ilgili istihzai yaklaşımlarda bulunmak asla kabul edilemez” ifadelerini kullandı.