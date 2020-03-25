Gelecek Partisi’nden telekonferanslı toplantı

Gelecek Partisi Başkanlar Kurulu toplantısında corona virüsü ile ilgili gelişmeler başta olmak üzere adalet, sağlık ve eğitim konularında yaşanan problemler ve çözüm önerileri ele alındı.

Toplantıda parti teşkilatlanma çalışmaları da görüşüldü. Corona virüsünün bütün dünyayı etkilediğini ve dönüştürdüğünü ifade eden Davutoğlu, şunları söyledi;

*Hepimiz evimizdeyiz. Evimizden bu toplantıyı gerçekleştiriyoruz. Şu an gördüğüm kadarıyla bütün Parti Başkanı Kurul Üyelerimiz ekranda gözüküyor.

*Sosyal mesafeyi korurken, bir diğer taraftan ise gönüller arasındaki mesafeyi de yakın tutmalıyız

*Tabi teknolojiye uyum, biraz zaman ve emek gerektiriyor ama buna uyum göstereceğiz.

*Hem genel sağlığımız açısından hem de partimizin adı Gelecek Partisi, gelecekte bu teknolojiler kullanılacak, daha yoğun kullanılacak. Ben bu toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.

“YAZICIOĞLU DÜRÜSÜTLÜĞÜN SEMBOLÜYDÜ”

BBP eski Genel Başkanı Yazıcıoğlu için Davutoğlu, “Bugün Muhsin Bey’in de vefat yıl dönümü. Allah rahmet eylesin. Türk siyasetinde dürüstlüğün bir sembolüydü. Onu da rahmetle anıyoruz” ifadelerini kullandı.

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