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Gelibolu’daki yangının çıkış sebebi ‘arıcıların yaktığı körük’ iddiası

Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda dün başlayan ve kısa sürede geniş bir alana yayılan yangına, bölgedeki arıcıların arıları sakinleştirmek için yaktıkları arı körüğünden çıktığı ihtimali üzerinde duruluyor.

Mehmet ANDAÇ
09:21 -
Haberler Gündem
Gelibolu’daki yangının çıkış sebebi ‘arıcıların yaktığı körük’ iddiası

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde bağlı Ilgardere Köyü’nde dün başlayan ve Eceabat’ın Yalova Köyü’ne kadar ulaşan yangına müdahale 18 saattir sürüyor. Havanın kararmasıyla durdurulan hava müdahalesi sabahın ilk ışıklarıyla yeniden başlatılırken yangına sebep veren ihtimaller de belli olmaya başladı.

SABOTAJ İHTİMALİ ÇOK DÜŞÜK

Sözcü’nün bölgeden edindiği bilgilere göre, yangının çıkış sebebi olarak bölgede arıcılık yapan bazı kişilerin, arıcı körüğü yaparken kazara ormana ateş sıçratması ihtimali üzerinde duruluyor. Yetkililer, sabotaj ya da terör örgütlerinin bir müdahalesi ihtimalinin çok düşük olduğunu belirtiyor.

ARICI KÖRÜĞÜ NE İŞE YARAR?

Arı kolonilerinin bakımı ve kontrolü sırasında arıyı sakinleştirmek için kullanılır. Dumanı hisseden arı kendisini ve neslinin devamını korumak adına petek gözlerine kafalarını sokar ve bal yer.

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Son güncelleme: 09:23 07.07.2020
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