Gelin alma merasiminde akılalmaz görüntüler!

50. Yıl Mahallesi’nde gelin almak içine evin önüne gelen grup, sosyal mesafe ve maske takmadan oynadı. Gelinin yakınlarından bir genç, belindeki silahı çıkararak havaya ateş etti. Bu sırada çevrede çok sayıda çocuğun olması dikkat çekti.

Maskeli genç, daha sonra silahı beline taktı. Kameraya yansıyan görüntülerin sosyal medya hesaplarında paylaşılmasından sonra Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 17 yaşındaki genci gözaltına alındı. Törende sosyal mesafe ve maske kuralına uymayan aile üyeleriyle havaya ateş eden kişiye idari para cezası kesildi. (DHA)