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Gelin alma merasiminde akılalmaz görüntüler!

İstanbul Sultangazi'den akılalmaz görüntüler geldi. İlçede, gelin almak için evin önüne gelen gruptaki bir kişi, aralarında çocuklarında bulunduğu kalabalığa aldırmadan havaya ateş etti. Maganda ve corona virüsü tehdidine aldırmayan gruptakiler ise köçek eşliğinde oynadı.

13:19 -
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50. Yıl Mahallesi’nde gelin almak içine evin önüne gelen grup, sosyal mesafe ve maske takmadan oynadı. Gelinin yakınlarından  bir genç, belindeki silahı çıkararak havaya ateş etti. Bu sırada çevrede çok sayıda çocuğun olması dikkat çekti.

Maskeli genç, daha sonra silahı beline taktı. Kameraya yansıyan görüntülerin sosyal medya hesaplarında paylaşılmasından sonra Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 17 yaşındaki genci gözaltına alındı. Törende sosyal mesafe ve maske kuralına uymayan aile üyeleriyle havaya ateş eden kişiye idari para cezası kesildi. (DHA)

aile Corona Emniyet istanbul para sosyal medya
Son güncelleme: 13:26 08.07.2020
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