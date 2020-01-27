Gelin-görümce sınavı peş peşe kazandı

Üniversitenin açtığı sınavı Metin Erbaş'ın gelini Fatma Şeydanur Erbaş 17'nci sırada, kızı Şeyma Erbaş da 18'inci sırada peş peşe kazandı. Gelin-görümce, Felsefe ve Din Bölümü'nde yüksek lisans yapacak. SÖZCÜ'nün ulaştığı Metin Erbaş, “Ne benim, ne de kızım ve gelinimin durumunda herhangi bir usulsüzlük ya da kayırma var. Her şey yasal çerçevede oldu. Ben ise buraya geçici görevle geldim” dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın kardeşi Metin Erbaş'ın adı, liyakati olmamasına rağmen Ordu Üniversitesi'nde araştırmacı kadrosuna atandığı iddiasıyla gündeme gelmişti. Rektör Ali Akdoğan ise bu iddiaya, “Metin Erbaş tamamen yasal çerçevede memur konumunda atanmıştır” açıklamasıyla karşılık vermişti.