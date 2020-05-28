Gelin görümcesinin para kasasını çaldırdı

Edinilen bilgiye göre, olay 22 Mayıs Cuma günü Yüreğir ilçesi Akdeniz Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, kocası Sudi Arabistan'da kaporta ustası olan Sezen Nisan (39), eşinin gönderdiği parayı altına çevirerek evdeki kasada biriktirmeye başladı.

KOMŞULARI ARAYIP ‘KAPIN KIRIK’ DEDİ

Sezen Nisan, 22 Mayıs günü Karataş ilçesine gidince komşuları arayıp kapının açık olduğunu ve üst kilidinin de kırık olduğunu bildirdi. Bunun üzerine Nisan, Karataş’tan evine geri döndü. Nisan, eve girip kontrol ettiğinde içinde 160 bin lira değerinde altın ve paranın bulunduğu kasanın yerinde olmadığını fark ederek hemen polise haber verdi.

Olay yerine gelen Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği dedektifleri hırsızları bulmak için çalışma başlattı.

Ev sahibi Sezen Nisan'ın “Kapının bütün kilitlerini kilitledim” diyerek verdiği ifadesinden yola çıkan hırsızlık dedektifleri, kapının asıl kilidinin kırılmadığını, anahtar ile açıldığını fark edince suç ortaklarından birisinin aile içinden olabileceğini tahmin etti.

Yaklaşık 100 güvenlik kamerası görüntüsünü inceleyen polis, hırsızların eve geldiği otomobilin plakasını belirleyip sahibine ulaştı. Polis, zanlıların güvenlik kameralarına yakalanmamak için ters yönden gittiklerini de belirledi.

Polis ifadesine başvurduğu otomobil sahibi İ.P.’den aracı Süleyman ve Mehmet A. kardeşlere kiraladığını öğrendi.

Gözaltına alınan kardeşler ise, arabayı Bülent Ü.'ye verdiklerini belirtti. Yakalanarak gözaltına alınan Bülent Ü., sorgusunda adını Melis diye bildiği Fatma S.'den evin anahtarını aldığını söyleyerek suçunu itiraf etti.

BÜTÜN PLANI GELİN YAPTI

Polis, yaptığı çalışmada Fatma S.’nin (27) ev sahibi Sezen Nisan'ın kardeşinin eşi olduğunu ve arkadaşı Bülent Ü’ye (38) görümcesinin evinde çok fazla altının olduğunu söylediğini belirledi.

Bülent Ü.’nün arkadaşları Ahmet A. ve Ziver A. ile evi soymak için plan yaptığı, Fatma S.’nin evin yedek anahtarını yaptırıp Bülent Ü.'ye verdiği ortaya çıktı.

Görümcesinin oğlunu “Gelin yeğenlerinizi görün” bahanesiyle arayan Fatma S.’nin “Biz yazlıktayız” cevabını alınca evin boş olduğunu suç ortaklarını bildirdiği öğrenildi.

Kasayı çalmak için harekete geçen Bülent Ü., Ahmet A. ve Ziver A., anahtarla kapıyı açmak istedi ancak kapının üst kilidinin de kilitli olması yüzünden kapıyı açamadı. Hırsızların bunun üzerine levyeyle kapının kilidini kırarak eve girdikleri kasayı çalarak aracın arka koltuğuna yükledikleri tespit edildi.

HIRSIZLARA SOSYAL MESAFE CEZASI DA KESİLDİ

Otomobilde yer kalmayınca 3 şüphelinin aracın ön tarafına binerek kameralara takılmamak için ters yönde kaçtıkları ortaya çıktı. Polis zanlıları tek tek yakalarken, otomobilin ön tarafına 3 kişi binen şahıslara ayrıca sosyal mesafeye uymamaktan para cezası kesildi.

PARAYI BAYRAMDA HARÇLIK DİYE DAĞITTILAR

Hakim karşısına çıkarılan ve suçlamayı kabul etmeyen Fatma S., Ahmet A., Bülent Ü., Ziver A. tutuklanırken, kardeşler Süleyman ve Mehmet A. adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Polis, altının bir kısmını bularak Sezen Nisan’a teslim ederken, kasa içinde olan 5 bin liralık nakit paranın Ramazan Bayramı’nda hırsızlar tarafından yakınlarına harçlık olarak dağıtıldığı ileri sürüldü. (İHA)