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Gelin-kaynana kavgası mahalleyi ayağa kaldırdı! Yaralılar var

Gaziosmanpaşa’da gelin ve kaynana arasında başlayan kavgada iki aile karşı karşıya geldi. Mahalleyi ayağa kaldıran kavgayı polis ekipleri güçlükle yatıştırırken, 2 kişi aldıkları bıçak darbesiyle yaralandı.

23:48 -
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Gelin-kaynana kavgası mahalleyi ayağa kaldırdı! Yaralılar var

Olay, Gaziosmanpaşa'da akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gelin ve kaynana henüz bilinmeyen bir sebeple tartışmaya başladı.

KAVGA SOKAĞA TAŞTI

Kavgaya gelinin eşinin müdahale etmesiyle gerginlik iyice arttı. Kadının durumu kardeşlerine bildirmesiyle kavga sokağa taştı. İki aile arasındaki tartışma mahalle kavgasına dönüştü.

İKİ KİŞİ YARALANDI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Ekipler mahalleyi güvenlik çemberine alarak, sokağı giriş çıkışlara kapattı. Kavgada gelinin kardeşlerinden 2’si aldıkları bıçak darbesiyle yaralandı.

Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken, kavgaya karışanlar polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. İHA

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