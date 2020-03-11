Gemi cinayetinin zanlısı İstanbul’a getirilecek

İnce Karadeniz isimli kuru yük gemisinin kaptanı Bora Ekşi (42), Hint Okyanusu’nda 20 Aralık'ta bıçaklanarak öldürüldü. Saldırıyı gerçekleştiren geminin makine yağcısı Ergün A., diğer çalışanlarca etkisiz hale getirildi. Kendisine müdahale eden 4 çalışma arkadaşını yaralayan Ergün A., mürettebat tarafından ranzasına bağlandı.

SRİ LANKA POLİSİ GÖZALTINA ALDI

Olayın ardından saldırgan Engin A. Sri Lanka polisi tarafından gözaltına alındı. Zanlı Colombo şehrine götürülürken, Kaptan Bora Ekşi'nin cenazesi Türkiye'ye getirilerek toprağa verildi.

İSTANBUL'A GETİRİLECEK

Yaşanan cinayet sonrası soruşturmanın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılacağı öğrenildi. Geminin Karaköy Limanı'na bağlı olması sebebiyle yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul Emniyetine bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü'nden bir ekip Sri Lanka'ya gitti.

Cinayet Masası'nda görevli dedektiflerin Colombo şehrindeki şüpheli EnginA.'yı teslim aldığı belirtildi. Polis ekibinin zanlıyla birlikte Türk Hava Yolları'na ait bir uçakla sabaha karşı İstanbul'a döneceği öğrenildi.