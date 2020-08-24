Gemiye 60 milyon TL’lik kokain operasyonu kamerada

Zonguldak’ta emniyet ekipleri, kentin en büyük uyuşturucu operasyonlarından birini gerçekleştirdi. Yapılan istihbarat ve teknik çalışmalar neticesinde, Kilimli ilçesinde demirli olan Kolombiya bandıralı gemiye dün sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Operasyonda gemi içinde ve dışında arama yapıldı.

DEĞERİ 60 MİLYON

Narkotik köpeği ‘Dark’ ile yapılan aramada, geminin omurga bölümünün dış tarafına sonradan monte edilen ve su içinde kalan tankta, piyasa değeri 60 milyon TL olan, 31 kilo 279 gram kokain ele geçirildi. Operasyonla ilgili gemi kaptanı ve 3 mürettebat gözaltına alındı.

Operasyon anı ise polis ekiplerince havadan ve karadan görüntülendi. Zonguldak Valiliği operasyonla ilgili görüntüleri paylaştı. (DHA)