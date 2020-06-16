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Genç avukat Tokuçoğlu’nun sır ölümü

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde oturduğu evin 12. katından aşağı düşerek hayatını kaybeden avukatın, çocukluk arkadaşlarıyla birlikte olduğu ortaya çıktı. Öte yandan avukatın ölümünde intihar izine rastlanmadığı belirtildi.

14:23 -
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Genç avukat Tokuçoğlu’nun sır ölümü

İzmir’in Karşıyaka ilçesine bağlı Bostanlı Mahallesi’nde, Avukat Doğa Tokuçoğlu (30) 12. kattaki dairesinin balkonundan dün akşam aşağı düştü. Tokuçoğlu’nun cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi için Adli Tıp’a kaldırıldı.

İNTİHAR İZİ YOK

Tokuçoğlu’nun 12. kattaki balkondan aşağı düştüğü esnada evinde çocukluk arkadaşları ile birlikte olduğu ortaya çıktı. Polise ifade veren arkadaşları, olağan dışı bir durum fark etmediklerini, Tokuçoğlu’nun intihar etmesi için bir neden bulunmadığını söyledi.

Yapılan incelemede de Tokuçoğlu’nun intihar ettiğine dair bir bulguya rastlanmadı. Tokuçoğlu’nun kesin ölüm nedeni otopsi raporuyla ortaya çıkacak. (İHA)

Son güncelleme: 14:25 16.06.2020
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