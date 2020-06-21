Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Genç DJ’in ölümünde şoke eden iddia!

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde, DJ’lik yapan Levent Bat evde arkadaşı tarafından tabanca ile vuruldu. Levent Bat kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirirken, gözaltına alınan İbrahim Ö. şakalaşırken tabancanın ateş aldığını iddia etti.

19:22 -
Haberler Gündem
Genç DJ’in ölümünde şoke eden iddia!

Olay, Kartepe Dumlupınar Mahallesi'ndeki bir sitede meydana geldi. DJ'lik yapan Levent Bat'ın evine gece saatlerinde İbrahim Ö. ve 2 kadın arkadaşı geldi.

Birlikte alkol alan 4 arkadaşın bulunduğu evden sabaha karşı Levent Bat'ın silahla yaralandığı yönünde ihbarda bulunuldu. Eve gelen 112 Acil Sağlık ekibi ağır yaralanan Levent Bat'ı hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri ise İbrahim Ö. ve 2 kadını gözaltına aldı.

HAYATINI KAYBETTİ

Hastaneye kaldırılan Levent Bat, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Polis ekipleri evde olay yeri inceleme çalışması yaptı.

ŞAKALAŞIRKEN OLDUĞUNU İDDİA ETTİ

Gözaltına alınan İbrahim Ö. ilk ifadesinde, tabanca ile şakalaştıkları sırada silahın ateş aldığını ve Levent Bat'ın yaralandığını iddia etti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. DHA

İLGİLİ HABER6 yıl sonra yakalandı, her detayı anlattı! Kan donduran cinayet6 yıl sonra yakalandı, her detayı anlattı! Kan donduran cinayet
Cinayet Emniyet Kadın Kahramanmaraş Kocaeli Polis Sağlık
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more