Genç kadın 50 santimle ölümden döndü! Az kalsın kafasına isabet ediyordu!

Dehşete düşüren olay geçen pazar gecesi saat 01.30 sıralarında İstanbul Başakşehir’de yaşandı. Ihlamur Park Sitesi’nde bulunan binanın sekizinci katındaki dairede ailesiyle birlikte yaşayan Şule Gül, yatağına uzandığı esnada dışarıdan gelen silah seslerini duydu.

YERE KAPANIP AİLESİNE HABER VERDİ

Kimliği belirsiz kişi veya kişilerce ateşlenen tabancalardan çıkan bir kurşun 27 yaşındaki Gül’ün odasının penceresinden girerek yatağının hemen üstüne isabet etti. Bir süre sonra yaşadığı olayın şokunu atlatan genç kadın yere kapanarak diğer aile bireylerine haber verdi. Aile, bir süre devam eden silah seslerinin kesilmesinin ardından polisi arayarak ihbarda bulundu.

POLİS ŞEHİR EŞKIYALARININ PEŞİNDE

Olay yerine giden Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri adreste incelemelerde bulundu. Kurşunun adrese giriş açısından ateş edilen alanı belirleyen ekipler, şehir eşkıyalarını tespit etmek için güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Ekiplerin şüphelilerin eşkal tespit ve yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

AYAKTA OLSAYDIM ÖLMÜŞTÜM

Yaşadığı dehşeti SÖZCÜ’ye anlatan Şule Gül, şunları söyledi: Yatağa uzandığımda silah seslerini duydum. Ardından bir kurşun başımın hemen üstünden geçerek duvara saplandı. Ne olduğuna anlam veremeyip eğilerek odamdan dışarıya çıktım. Telaşla annemi uyandırdım. Polisleri aradık ve odaya geldiğimizde yatağımın yaklaşık yarım metre üstünde kurşun izini gördük. O esnada ayakta olsaydım şu an ölmüştüm. Kurşun şans eseri bana isabet etmedi. Ancak yarın bir başkasının canına kastedebilirler.