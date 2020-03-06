Genç kadın çıldırdı! Önce sevgilisini dövdü, sonra ortalığı yıktı

Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde Kalekapısı bölgesinde 20-25 yaşlarındaki bir kadının, tartıştığı erkeği defalarca tokatladığı anlar olayın gerçekleştiği noktadaki işletmenin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntüde ikilinin önce tartıştığı görüldü. Sebebi bilinmeyen tartışmanın şiddetlenmesiyle çantasını fırlatan kadın, daha sonra erkeğe önce tokat sonra yumruk attı.

SANDALYELER HAVADA UÇUŞTU

Erkeğin geri çekilmesi üzerine daha da sinirlenen kadın, esnafa ait sandalye ve masaları devirdi. Bu esnada erkek olay yerine gelen polis ve bekçinin arkasına saklandı. Tartışmanın uzun süre devam ettiği görüldü. (İHA)