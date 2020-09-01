Genç kadın misafirliğe gelen iki erkeği bıçakladı

Olay, saat 04.00 sıralarında İzmir’in Konak ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre Adem H. (24) ve Engin K. (28), akrabaları olan ve Küçükada Mahallesi’nde yaşayan Gülizar K.’nin evine misafirliğe gitti.

19 yaşındaki genç kadın ile misafirleri arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Gülizar Y., mutfaktan aldığı bıçakla Adem H. ve Engin K. bıçakladı. Yaşanan arbede sırasında Gülizar Y. de yaralandı.

AYRI HASTANELERE GÖTÜRÜLDÜLER

Sesleri duyan komşuların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi geldi. Yaralılar Engin K. ve Adem H. ambulansla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Gülizar Y. ise polis eşliğinde Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Engin K.’nın ağır yaralı olduğu ve hayati tehlikeyi atlatamadığı öğrenildi. (DHA)