Genç kadın sokak ortasında dehşeti yaşadı!

Fitness antrenörlüğü yapan 25 yaşındaki Cansu Tarhan, Maltepe’den scooter’la Kadıköy’deki iş yerine doğru yola çıktı.

Tarhan, Maltepe Belediyesi’nin önünde ilerlediği sırada, başıboş dolaşan sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Paniğe kapılan genç kadın, dengesini kaybederek cadde ortasında yere düştü.

Olayı gören belediye çalışanları Cansu Tarhan’ın yardımına koştu. Köpekleri kovalayan çalışanlar, genç kadını arabaya bindirerek hastaneye götürdü.

“BU KONUYA ÇÖZÜM BULMALARINI İSTİYORUM”

Korku dolu anları anlatan Tarhan, şunları söyledi:

* Sabah evden çıkıp işe doğru giderken saat 08.00 sıralarında tam belediyenin önünde köpeklerin saldırısına uğradım ve çok kötü bir şekilde düştüm.

* Allah’tan belediyenin çalışanları yardımıma koştu ve köpekleri uzaklaştırdılar. Onlar sayesinde biraz daha iyiyim.

* Ama çalışanlar olmasaydı belki de daha kötü sonuçlar olabilirdi. Isırılabilirdim, yaralanabilirdim. Sadece tek isteğim, yetkililerden destek bekliyorum. Bu konuya çözüm bulmalarını istiyorum.

“4 TANE KÖPEK ÜZERİME DOĞRU ATLAMAYA BAŞLADI”

Tarhan, “İşime scooter’la giderken bir anda 4 tane köpek üzerime doğru atlamaya başladı. Ben de dengemi kaybederek yüzüstü düştüm. Avuç içimden, dirseğimden, dizlerimden yara aldım. Bel kısmımda yaralarım var. Köpeklerin kulaklarında küpeleri yoktu. Bununla ilgili yetkililerden çözüm bekliyorum” diye konuştu. (DHA)