Genç kadın ve annesine dehşeti yaşatan sapık hakkında şoke eden karar!

İğrenç olay İstanbul‘un Selimpaşa beldesinde meydana geldi. Annesiyle birlikte iki katlı bir evde yaşayan S.M., isimli genç kadın, camdan kendilerini izleyerek 40 dakika boyunca mastürbasyon yapan sapığı polise şikayet etti.

20 gün arayla aynı eve iki kez gittiği, birinde mastürbasyon yaptığı diğerinde ise bahçe kapısını açmaya çalıştığı ortaya çıkan sapık, polisin çalışması sonucu yakalandı.

“BEN DEĞİLİM DEDİ” SERBEST KALDI

Genç kadın, evli ve üç çocuk babası F.Ü.‘yü karakolda teşhis etti. İfadesinde görüntülerdeki kişinin kendisi olmadığını ileri süren F.Ü., uzaklaştırma kararı çıkarılarak savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Savcılığın evdeki kan ve sperm örneklerinin F.Ü.’ye ait olup olmadığını öğrenmek için Adli Tıp Kurumu’ndan rapor beklediği öğrenildi.

“CAMDA BİR KARALTI GÖRDÜM”

Genç kadın, annesiyle birlikte başına gelen iğrenç olayı SÖZCÜ’ye anlattı. İşi gereği zaman zaman yurt dışına çıktığını, o gün de yurt dışından yeni döndüğünü belirten S.M., “9 Şubat akşamı annemle birlikte evde TV izliyorduk. Cam kenarındaki koltuktaydım. Bir karaltı gördüm. Cama doğru bakınca, birinin bizi izlediğini fark ettim. Hızla cama vurunca bu kişi kaçtı. Arkasından koştum ama yetişemedim” dedi.

“40 DAKİKA BİZİ İZLEYEREK MASTÜRBASYON YAPMIŞ”

Daha sonra evin güvenlik kamerası görüntülerini izlediğini anlatan genç kadın, “Pantolonunu diz mesafesine kadar indirip yaklaşık 40 dakika boyunca bizi izleyerek mastürbasyon yapmış” diye konuştu. Son olayın ise 1 Mart’ta yaşandığını anlatan S.M., şahısın bu kez bahçe kapısını açmaya çalışırken komşuların fark etmesi üzerine olay yerinden kaçtığını söyledi.

UYUŞTURUCU VE TACİZDEN KAYDI VAR

Görüntülere rağmen şahsın serbest bırakılmasına tepki gösteren genç kadın, annesiyle birlikte evde korku içinde yaşadıklarını söyledi. Yaptıkları araştırmada F. Ü.’nün evlerine çok yakın mesafede oturduğunu öğrendiklerini söyledi. F.Ü.’nün uyuşturucu kullanmak ve taciz suçlarından daha önce poliste kaydının olduğu öğrenildi.