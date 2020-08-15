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Genç kıza laf attı, tepki gösteren ağabeyi bıçakladı, serbest kaldı

Adana'da kız kardeşine laf attığı Lübnan uyruklu Firas O.'yu aralarında çıkan tartışmada bıçaklayarak yaralayan Serdar K. (21), sevk edildiği adliyede, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

11:20 -
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Genç kıza laf attı, tepki gösteren ağabeyi bıçakladı, serbest kaldı

6 Ağustos günü Seyhan ilçesi Yenibey Mahallesi 18042. Sokak´ta, Serdar K., Lübnan uyruklu Firas O.’nun kız kardeşine laf attı. Ağabey Firas O., kardeşine laf atan Serdar K.’ye tepki gösterdi. Çıkan kavgada Firas O., Serdar K.’ye kafa attı. Kavgada burnu kırılan Serdar K. ise Firas O.’yu bıçakladı.

SERBEST KALDI

Firas O., kaldırıldığı hastanede tedaviye alınırken, kaçan Serdar K., Asayiş Şube Müdürlüğü´ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı. Adliyeye sevk edilen Serdar K., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)

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