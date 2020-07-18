Genç kızı darp eden sevgili tutuklandı!

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde yaşanan olayda vatandaşlar, yol kenarında baygın halde yatan İlayda S.'yi gördükten sonra jandarmaya haber verdiler.

Sağlık ekibi ve emniyet güçleri yerde hareketsiz olarak yatan 18 yaşındaki genç kızın ilk müdahalesi olay yerinde yaparken genç kız ilk müdahalenin ardından Yenikent Devlet Hastanesine nakledildi.

Olayla ilgili jandarmanın yaptığı araştırma sonrası 18 yaşındaki İlayda’nın erkek arkadaşı E.K kaldığı apartta tabanca ve uyuşturucu madde ile gözaltına alındı.

SALDIRGAN E.K TUTUKLANDI

Olayla ilgili E.K.’nin yanı sıra apartın ruhsat sahibi M.Ö.Ö. ve işletme sahibi C.Ş.’de gözaltına alınarak nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan saldırgan E.K. tutuklanarak Ferizli Cezaevine gönderilirken, apartın ruhsat sahibi M.Ö.Ö. ve işletme sahibi C.Ş. serbest bırakıldı.