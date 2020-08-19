Genç kızlara cinsel organını gösterdi, yakalanınca ‘beni öldürün’ dedi

Dün akşam saatlerinde Gazi Caddesi üzerinde bulunan Kadeş Barış Meydanı’na gelen Sinan Ö, bankta oturup sohbet eden S.A (18) ile R.S.’ye (19) yaklaşıp cinsel organını gösterdi. Genç kızların çevredekilerin tepki gösterdiği şüpheli, olay yerinden kaçarken, durum polise bildirildi.

“ÖLDÜRÜN BENİ DAHA İYİ…”

İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, yaşanan kovalamaca sonucu, çevredekilerin de yardımıyla şüpheliyi, girdiği çıkmaz sokakta yakaladı.

Şüpheli yakalandığı sırada, gazetecilere, “Çekin, bu saatten sonra devamlı çekeceksiniz. Benim yuvam yıkıldı, hayatım bitti” derken polislere de “Öldürün beni daha iyi” dedi. (DHA)