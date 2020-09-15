Arkadaşını sokak ortasında yere yatırıp kafasını kaldırma vurdu

Dehşete düşüren olay, geçen pazar saat 10:30 sıralarında Esenyurt Fatih mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, aynı otomobilden inen iki genç kız henüz bilinmeyen bir sebeple sokak ortasında tartışmaya başladı.

Oldukça öfkeli olduğu gözlenen kızlardan biri, arkadaşına hakaret ederek tehditler savurmaya başladı. Tartışmaya karşılık vermeyen arkadaşı ise oradan uzaklaşmak istedi.

KAFASINI KALDIRIMA VURDU

Ancak sinirli genç kız, gitmesine engel olduğu arkadaşını önce darp etti, sonra da saçından tutarak yere düşürdü. Hırsını alamayan genç kız, arkadaşının üzerine çıkıp kafasını defalarca kaldırıma vurdu. Korkunç kavga bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. (İHA)