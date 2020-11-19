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Genç müzisyen maganda kurşunuyla kör olmuştu… O magandalar tutuklandı

İstanbul Şişli'de müzisyen Şahan Dinç'in maganda kurşunuyla yaralanması olayına ilişkin gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Güncellenme: 12:29, 19/11/2020
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Genç müzisyen maganda kurşunuyla kör olmuştu… O magandalar tutuklandı

16 Kasım saat 01.50 sıralarında Eskişehir Mahallesi’ndeki evinin önünde çıkan silahlı kavgaya pencereden bakan Şafak Dinç, pompalı tüfekle açılan ateşle gözünden yaralandı. Hastaneye kaldırılan Dinç, sağ gözünü kaybetti. Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olaya ilişkin çalışma başlattı.

Polis, yaptığı çalışmada, aralarında alacak verecek meselesi bulunan E.G. (21) ve R.K. (20) ile Ş.U. (36) ve A.A’nın (49) aynı sokakta karşılaştıklarını, tartışmanın ardından birbirlerine karşılıklı silahla ateş etmeleri sonucunda, müzisyen Dinç’in yaralandığını belirledi. Ekipler, E.G., R.K., Ş.U., A.A. ile olaya karışan D.Y. (20) ve M.K’yi (20) aynı gün yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.G, R.K. ve Ş.U. tutuklandı. Diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest kaldı. (DHA)

Emniyet Eskişehir Polis
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