Genç üniversiteli işsizler için kanun teklifi

CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, genç üniversiteli işsizlere yönelik istihdam önerisi içeren kanun teklifi verdi.

İş aramaktan vazgeçenler ve kısa çalışma ödeneğinden yararlananlar dahil olmak üzere işsiz sayısının 10 milyon seviyesine ulaştığını söyleyen Tarhan, “Bu ağır tabloda en vahim oran genç işsizlikle ilgili. Her dört gençten biri işsiz. Ülkemizin geleceği olan gençlerimiz umutsuz” ifadelerini kullandı.

“ÜNİVERSİTELİ GENÇLER ÇIKIŞ ARIYOR”

“Gençlerin yüzde 76'ı daha iyi bir gelecek için yurt dışına yerleşmek istiyor. Liyakatin değil, torpil ve adam kayırmanın sonuç getirdiği bir düzende özellikle üniversite mezunu gençlerdeki hayal kırıklığı belirgin boyutlara ulaştı” diyen CHP milletvekili Tarhan, “Üniversiteli gençler çıkış arıyor. Çünkü çalışmadıkları her gün bilgi birikimleri yok oluyor. Hayatta geri kalıyorlar. Ekonomik kriz nedeniyle zaten çok az yeni iş var. Pek çok işletmenin eleman ararken ‘tecrübe’ koşulunu ön plana çıkarması ise gençlerdeki umutsuzluğu daha da derinleştirdi” şeklinde konuştu.

“GELİR VERGİSİ KANUNU DEĞİŞMELİ”

AKP 18 yıllık teşvik ve istisnaları hep belli kesimlerden yana kullandığını dile getiren CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, sözlerini şöyle tamamladı:

“Üç beş müteahhite dolar garantili gelir sağlayan adaletsiz bir düzen yarattılar. Oysa teşvikleri halkın sorunlarını çözmek için kullanmak da mümkün. Gelir Vergisi Kanunun 23 üncü maddesi için değişiklik önerdim. ‘İlk defa işe alınacak 4 yıllık lisans mezunlarının ücretleri, sigorta kayıtlarının yapıldığı tarihten itibaren 2 yıl boyunca gelir vergisinden müstesnadır’ teklifi yasallaşırsa herkes kazanacak. Bu Kanun hem genç üniversitelileri istihdam etmekte tereddüt yaşayan, bu nedenle daha tecrübeli personel arayan işletmelerin elini rahatlatacak hem de ilk defa işe girenler bakımından ciddi bir vergi avantajı söz konusu olacağı için gençler için en baştan itibaren kapalı olan kapılar iş ve istihdam için açılacak. Kalkınma için beşeri sermayemizi en iyi şekilde değerlendirmeye ve umudunu kaybeden üniversiteli gençlerimize bir gelecek sunmaya ihtiyacımız var.”