Gençler bu sese kulak verin: Ben yapmadım siz yapın!

Sosyal medyada hızla yayılan görüntülerde kendisinin Trabzon Sürmeneli olduğunu dile getiren Yavuz Selim Avcı, corona virüsüyle mücadele kapsamında konulan kurallara uymadığını ve virüsü ciddiye almadığını söyleyen Avcı, yaşıtlarına seslenerek “Ben yapmadım siz yapın. Şimdi çok sıkıntı çekiyorum” diye konuştu.

“BEN YAPTIM SİZ YAPMAYIN”

“Bu virüs ilk çıktığında ciddiye almamıştım. Sokağa çıkıyordum geziyordum kalabalık yerlerde bulunuyordum.” diyen Avcı sözlerini şöyle sürdürdü

* 4-5 gün geçtikten sonra aniden ateşim çıktı. Öksürmeye başladım. Halsizlik mide bulantısı oldu. Ambulansı aradım. Benimle birlikte amcanı da aldılar.

* Diğerlerini yolladılar. Hastanede 3 günüm. Çok sıkıntı çekiyorum. Bu süreçte evden dışarıya çıkmayın. Kendinizi dezenfekte edin. Kalabalık yerlerden uzak durun. Ben yapmadım bunları siz yapın.

SAATTE BİR OKSİJEN VERİLİYOR

Kendisiyle gelen akrabalarının sağlık durumlarının iyi olduğu ve corona virüsü bulgularına rastlanmadığını ifade eden Avcı, “Benimle gelen herkesi yolladılar. Sadece bende varmış. Kurallara uymadım. Şu an sıkıntı çekiyorum. Hava alıyorum 1 saatte bir. Siz bu sıkıntıyı çekmeyin. Kendinize iyi bakın kendinizi koruyun” dedi.