Gençliğin hevesi yıkılıyor bir nesli kaybedeceğiz

Siyasetçi bir dede ve babanın kanatları altında pişerek büyüdü. Ülkücü gelenekle yoğruldu. Kamuoyu onu siyasi tartışmalar ve açıklamalarda, bir edebiyat öğretmeni titizliğindeki cümleleri ve akıcı üslubu ile tanıyor. Sert eleştirilerini bile rakiplerinin pür dikkat dinlediği, İYİ Parti Sözcüsü ve İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, hayatını ve siyaseti SÖZCÜ HaftaSonu'na anlattı:

Z KUŞAĞINA KADIN ELİ: Bugün gençlik, çok hızlı bir şekilde bilgiye ve habere ulaşıyor. Siyasetle pek ilgilenmemelerine rağmen toplumsal olaylara tepkileri gerçekten takdire şayan. Vicdani konularda ses getirmekten asla korkmuyorlar. Z kuşağının en büyük handikabı doğduklarından beri aynı hükümet tarafından yönetiliyor olmaları. Tayyip Bey'den başkasını görmediler. Bu kadar kaba ve nobran bir dilin hakim olduğu siyaset iklimine bir kadın eli ve zarafeti değsin teklifimiz de bundandır.

NESLİ KAYBEDECEĞİZ: Genç arkadaşlarımızdan en çok duyduğumuz kavramlar adaletsizlik ve anlaşılamamak. Toplumda ortaya çıkan eşitsizlikler, gençlerimizin ülkemize dair beklentilerini de azaltıyor. Türk tarihinde ehliyet ve liyakatin en çok örselendiği dönem olan AK Parti iktidarında, geleceğe dair umutları günden güne azalan ve torpil, adam kayırma, adaletsizlik gibi olayları bizzat yaşayıp hevesleri yıkılan bir nesil var. Yurt dışına çıkma hayalleri kuran bir gençliğe, gelecek planlarını ülkemizde gerçekleştirme imkanı veremediğimiz takdirde bir nesli daha kaybedeceğiz. İşsiz kalma korkusu yaşayan bir nesilden, toplumsal ve siyasi bir aksiyon beklemek pek de mümkün görünmüyor. Öngörülebilir bir Türkiye hayalini gerçekleştirebilirsek, gençlerimizi ülke meselelerine ve geleceğe daha duyarlı, siyasetle çok daha ilgili hale getirebiliriz.

‘BİR SIZI VAR YÜREĞİMİZDE'

KARADENİZ'DEN YOZGAT'A: 1 Şubat 1972'de Trabzon'da doğdum. İlk, orta ve liseyi Yozgat'ta okudum, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun oldum. 1995-97 yıllarında Nizam-ı Âlem Ocakları Genel Başkanlığı; rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'nun Genel Başkanlığı döneminde de BBP MKYK üyeliği ve Genel Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundum. Şimdi de İYİ Parti'deyim.

SAHİPSİZLİK GİRDABI: Muhsin Başkanın ardından bir şey yapamadık. Mahcubiyet ve bir sızı vardır bütün arkadaşlarımızın yüreğinde. Bir sahipsizlik girdabında bu suikast davası ortada kaldı. Devlete, millete hizmet imkanı bulabilirsek, yapacaklarımız ahirette yüz aydınlığımız olur ve mahcubiyetimizi perdeler.

DEDEMİN-BABAMIN ETKİSİ: Babam öğretmendi ve diyaloğumuz sıkıydı. Dedem, rahmetli Başbuğ Alparslan Türkeş ile siyasete girmiş. Babam da önce MHP ardından Muhsin Başkan ile siyaset yapmış. Böyle bir iklimde siyasete ilginiz çocuk yaşta başlıyor. Memleketin yarınlarına dair iddialarınız, hayalleriniz ve mücadele şevkiniz oluşuyor.

‘KAMUDA ADALET VE EŞİTLİK OLMALI'

Ağıralioğlu, hedeflerini anlattı ve “Gençlere özgür olacakları ve üretken kalacakları bir alan oluşturmak, kamuda adil ve eşitlikçi bir yaklaşım ortaya koymak önceliğimiz” dedi.

TÜRKİYE HAYALİ: Siyasetin ayrışmalara yol açmadığı; her ferdimizin haklarının korunduğu; devletin dininin adalet olduğu; Türk Devleti'nin müreffeh yarınlarına mücadele etmek için bütün gayretini veren bir milletin yaşadığı bir memleketin hayalini kuruyoruz. Bizim vatana, millete hizmet etme gayretimiz var. Yürümeye devam ediyoruz. Milletimizin kalbine ve memleketimizin yarınlarına… İYİ gittiğimizi düşünüyorum.

HAYALLER FARKLI: Bugünün neslinin farklı hayal ve planları var. Ülkemiz için değer üretirken ideolojik hiçbir bağa ihtiyaç duyulmaması ve verilen görevin hakkıyla yapılmasından ibaret bir sistemin olması gençlerimizin en büyük arzusu. Gençlere özgür olacakları ve üretken kalacakları bir alan oluşturmak, kamuda adil ve eşitlikçi bir yaklaşım ortaya koymak, önceliğimiz olmalıdır.

‘KARANTİNA SÜRECİ EN ÇOK BİZİM AİLEMİZE YARADI'

Siyasetin göbeğinde olan İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu, “Belki de yüzümün kızaracağı bir konu var. Normalde ailemle ve çocuklarımla vakit geçirmeyi çok severim. Ancak siyasetin evi ihmal eden bir tarafı zaten vardır. Yoğunluktan ötürü, evimizden uzak kalma zamanlarımız daha da artıyor. Karantina süreci muhtemelen en çok bizim ailemize yaradı. Pandemi sürecinde ailemle bolca vakit geçiriyoruz” dedi.