Gençlik Marşı sözleri… Dağ başını duman almış marşı sözleri

Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşlarının 19 Mayıs 1919’de Samsun’a çıktıktan sonra yolda okudukları söylenen “Dağ Başını Duman Almış” marşı, 20 Haziran 1938’de “Gençlik ve Spor Bayramı Marşı” olarak kabul edilmiştir. İşte Gençlik Marşı’nın sözleri…
GENÇLİK MARŞI SÖZLERİ
Dağ başını duman almış
Gümüş dere durmaz akar
Güneş ufuktan şimdi doğar
Yürüyelim arkadaşlar
la la la lay lay
Sesimizi yer, gök, su dinlesin
Sert adımlarla her yer inlesin inlesin
Bu gök, deniz nerede var
Nerede bu dağlar taşlar
Bu ağaçlar güzel kuşlar
Yürüyelim arkadaşlar
la la la lay lay
Sesimizi yer, gök, su dinlesin
Sert adımlarla her yer inlesin inlesin
Her geceyi güneş boğar
Ülkemizin günü doğar;
Yol uzun da olsa ne var
Yürüyelim arkadaşlar
La la la lay
Sesimizi yer, gök, su dinlesin
Sert adımlarla her yer inlesin inlesin