Gençlik Marşı sözleri… Dağ başını duman almış marşı sözleri

Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşlarının 19 Mayıs 1919’de Samsun’a çıktıktan sonra yolda okudukları söylenen “Dağ Başını Duman Almış” marşı, 20 Haziran 1938’de “Gençlik ve Spor Bayramı Marşı” olarak kabul edilmiştir. İşte Gençlik Marşı’nın sözleri…

GENÇLİK MARŞI SÖZLERİ

Dağ başını duman almış

Gümüş dere durmaz akar

Güneş ufuktan şimdi doğar

Yürüyelim arkadaşlar

la la la lay lay

Sesimizi yer, gök, su dinlesin

Sert adımlarla her yer inlesin inlesin

Bu gök, deniz nerede var

Nerede bu dağlar taşlar

Bu ağaçlar güzel kuşlar

Yürüyelim arkadaşlar

la la la lay lay

Sesimizi yer, gök, su dinlesin

Sert adımlarla her yer inlesin inlesin

Her geceyi güneş boğar

Ülkemizin günü doğar;

Yol uzun da olsa ne var

Yürüyelim arkadaşlar

La la la lay

Sesimizi yer, gök, su dinlesin

Sert adımlarla her yer inlesin inlesin