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Genel sekreterin corona testi pozitif çıktı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mahmut Kırıkçı’nın corona virüsü testi pozitif çıktı.

17:55 -
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Genel sekreterin corona testi pozitif çıktı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mahmut Kırıkçı corona virüsüne yakalandı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Kırıkçı, corona virüsüne yakalandığını duyurdu.

Kırıkçı paylaşımında, “Kıymetli dostlar, dün sabah saatlerinde hafif vücut kırgınlığım nedeniyle müracaat ettiğim sağlık kuruluşunda yapılan covit-19 testi pozitif çıkmıştır. Çekilen göğüs tomografisi temiz olup genel durumum çok şükür iyidir. Evde tedavim devam etmektedir. Dualarınızı bekliyorum” ifadelerini kullandı. (İHA)

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