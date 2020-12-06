Genelgede yer almamasına rağmen alkol satan iş yerleri kapatıldı

Kısıtlamalarla ilgili genelgelerde yer almamasına rağmen Ankara’da alkol satışı yapan iş yerleri, sabah saatlerinde polis ekipleri tarafından kapatıldı.

DÜKKANININ KAPATILMASINA İSYAN ETTİ

Dükkanının polis ekiplerince kapatılma anlarını cep telefonuyla kayıt altına alan bir esnaf ise alkol satışı yapan büyük marketlerin kapatılmadığını belirterek “Cumhurbaşkanı dedi ki perakende bakkallar açıktır. Ben ona istinaden açtım. Saat 5’e kadar da eve gitmem gerekiyor. Öyle bir şey yok genelgede. Bana genelgeyi gösterin” ifadeleriyle tepkisini dile getirdi.

“KÜÇÜK ESNAF MAĞDUR EDİLİYOR”

Ankara Kurukahveciler ve Kuruyemişçiler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Aytaç Sevimli ise genelgede yer almamasına rağmen alkol satan iş yerlerinin kapatıldığını küçük esnafın mağdur edildiğini söyledi.

Sevimli, şunları belirtti:

* Tekel satan küçük esnaf mağdur durumda. İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgeye göre, kuru yemişçi esnafımız cumartesi ve pazar günü saat 10.00 ile 17.00 arasında faaliyet gösterecek.

* Tekel ayrımı genelge içeriğinde yoktur ama sabah kuru yemişçi esnafımız polis eşliğinde dükkanlarını kapatmak zorunda kalmışlardır.

* Büyük marketler alkol satışı yaparken, küçük esnafımız mağdur edilmiştir. Dükkanlarını kapatmışlardır.

* Böyle bir genelge yokken polis memurları tarafından kapatılmıştır. Sorunun çözülmesi gerektiğini düşünüyorum.

* Tekel satan genelge içeriğinde yoktur ama genelgede olmadığı halde dükkanlarımızı kapatmak zorunda kaldık.

* Alkol satan üyelerimiz, temel gıda da satıyor.

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