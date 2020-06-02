George Floyd gösterilerinde son durum: ABD’de protestolar sürüyor!

ABD’de George Floyd’un polis tarafından gözaltına alındığı sırada öldürülmesinin ardından başlayan protestolar sürüyor. ABD’de de birçok şehirde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Yaşanan olaylar sırasında yüzlerce kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. İşte ABD’de yaşanan son gelişmeler…

YAĞMA OLAYLARI YAŞANDI

Birçok kentte sokağa çıkma yasağı ilan edilirken, çatışmaların arttığı bölgelerde yağma ve kamu malına zarar verenlerin olduğu açıklandı. Çok sayıda lüks markanın mağazası yağmalanırken çok sayıda özel araç da kundaklandı.

GAZETECİ PLASTİK MERMİ İLE VURULDU

Gösteriler devam ederken ABD'deki gelişmeleri kamuoyuna ve okurlarına duyurmak isteyen gazetecilere şiddet uygulandığı da açıklandı. ABD'de gösterilerin olduğu bölgelerdeki gelişmeleri takip eden gazetecilere biber gazı ile müdahale edilirken bir gazetecinin plastik mermi ile vurulduğu görüntüler büyük tepki çekti.

Sarah Bele Lin isimli gazeteci San Francisco'daki olayları takip ederken polis tarafından vuruldu. Kafasındaki aksiyon kamerası aracılığıyla yayın yapan ve üzerinde gazeteci kimliği olmasına rağmen vurulan Lin'in yere düştüğü anlar gündem oldu. Sosyal medyadan açıklama yapan Lin, “Bacağımın içinden vurdular. Üzerimde basın kartı ve boynumda kamera vardı. Gazeteci olduğumu bağırarak söyledim ama beni vurdular. Polisin yanına gittiğimde kimse benim neden vurulduğuma dair bir açıklama yapmadı” ifadesini kullandı.

BİRÇOK KENTTE SOKAĞA ÇIKMAK YASAKLANDI

Minnesota Ulusa Muhafızları'nın İkinci Dünya Savaşı'ndan beri ilk kez aktif hale getirildiği olayların bütün ülkeye yayılmasının ardından birçok kentte sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Sokağa çıkma yasağının uygulandığı şehirler arasında Atlanta, Los Angeles, Philadelphia, Denver, Cincinnati, Portland, Oregon, Lousville ve Kentucky de yer aldı.

San Francisco Valisi London Breed, saat 05:00 itibariyle sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini duyurdu. Breed, Ulusal Muhafızlar’ın da göreve hazır bir şekilde beklediğini açıkladı.

Eylemlerin sona ermemesi üzerine Washington Belediye Başkanı Muriel Bowser, dün yerel saatle 19.00’da 2 günlük sokağa çıkma yasağının başlayacağını duyurdu.

Belediye Başkanı Muriel Bowser açıklamasında, eylemcilerin, ifade özgürlüğünü kullanma hakları olduğunu ancak şehri yağmalamaya hakları olmadığını belirtti.

AVRUPA’DAN TEPKİ: “ORANTISIZ GÜÇ KULLANILMAMALI”

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borell, bütün toplulukların orantısız güç kullanımına karşı temkinli olması gerektiğini söyledi.

Borell, “Biz Avrupa'da aynı ABD'deki insanların hissettiği gibi bir George Floyd'un ölümüyle şoke olduk ve dehşete düştük. Her yerde özgürlüğe saygı gösterilmesi gerektiğini ve özellikle güvenliği sağlama görevini üstlenenler George Floyd'un ölümünde olduğu gibi aşırı güç kullanmaktan çekinmeli. Burada gücün kötüye kullanımı var ve bununla hem ABD'de hem de bütün dünyada mücadele etmeliyiz” ifadesini kullandı.

TRUMP ÖNCE GAZ SIKTIRDI, SONRA POZ VERDİ

Görev süresinin son aylarına giren ve Kasım ayında yapılacak seçimlere hazırlanmaya başlayan ABD Başkanı Donald Trump, kariyerinin en büyük krizini yaşıyor… Geçen hafta pazartesi günü Minneapolis'te 46 yaşındaki Afro-Amerikalı George Floyd'un polis tarafından şiddet uygulanarak öldürülmesi sonrasında başlayan olaylar alevlenerek artıyor.

Ülke çapında en az 40 şehirde sokağa çıkma yasağı ilan edilirken Washington DC'nin de aralarında olduğu en az 24 eyalette Ulusal Muhafızlar aktif hale getirildi.

Çatışmalar, gözaltılar ve yağmalar devam ederken ABD Başkanı Trump'ın yaptığı bir hareket, Amerika'yı adeta ikiye böldü. Trump büyük bir koruma kordonu eşliğinde Aziz John'un Kilisesi'ne giderek burada poz verdi. Görgü tanıklarına göre Trump'ın alana gelmesinden önce polis ve güvenlik güçleri biber gazı ve şiddet kullanarak bölgeyi boşaltırken, Trump'ın özel bir çekim operasyonu yaptığı da öne sürüldü.

Kilisenin kapısında elinde İncil ile poz veren Trump'ın bu hamlesi büyük bir tepki çekti. Papaz Mariann Budde, Trump'n bu hamlesini eleştirdi. Budde, “Trump'ın kiliseyi kullanarak fotoğraf çekmesi karşı olduğumuz her şeye karşı duruşumuzla çelişiyor. Yaptığı hareket bu ülkenin insanları için kutsal olan sembolleri kirletti” ifadesini kullandı.

“BAŞKAN BİR FIRSATI DAHA KAÇIRDI”

CNN'den Anderson Cooper'a konuşan Budde, “Bu olaya sebep olan şeyin kökünü anlamamız gerekiyor. Eğer bağlamını anlamazsak iyileşme fırsatını da kaçırırız. Bu akşam Başkan'ın yaptıklarını gördüm. Bir fırsatı daha kaçırdı” ifadesini kullandı.

Sosyal medyada bir kullanıcı da, “Bir kilisenin önünde İncil sallamak için daha iyi bir dünya isteyen gençlerin üzerine gözyaşartıcı gaz atılmasına izin verdi. Bu ülke için ne kadar utanç dolu bir an” yorumunu yaptı.

TRUMP’IN “ORDUYU ÇAĞIRIRIM” AÇIKLAMASINA, PENTAGON’DAN TEPKİ

ABD’de George Floyd’un ölümünün ardından ırkçılık karşıtı hareket alevlenirken, Başkan Donald Trump’ın, “Eğer bir şehir vatandaşlarının canını ve malını koruyacak önlemleri almazsa oraya orduyu göndereceğim” sözleri ABD Savunma Bakanlığı’nda rahatsızlığa sebep oldu. CNN’e konuşan bazı yetkililer, “Bu açıklamadan dolayı çok derin bir rahatsızlık var” dedi.