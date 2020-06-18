AKP’li Gevaş Belediye Başkanı Murat Sezer’e bıçaklı saldırı

Edinilen bilgilere göre olay, akşam saatlerinde Gevaş Futbol Sahası yakınlarında meydana geldi. Gevaş Belediye Başkanı Murat Sezer, futbol sahası yanındaki kilit taşı üretim fabrikasını gezdiği sırada, T.S. isimli kişinin saldırısına uğradı. Sezer, saldırıyı yara almadan atlattı.

“BİZDEN MENFAAT TEMİN EDEMEDİĞİ İÇİN SALDIRDI”

Saldırıda şoförünün bıçakla yaralandığını ifade eden Sezer şunları söyledi:

* Kilit taşı fabrikasını açmaya hazırlanıyorduk. Ben de son hazırlıkları incelemek için gitmiştim. O sırada bize saldırdı. Saldırıda şoförüm Ünal Çelebi aldığı bıçak darbeleriyle yaralandı.

* Şu an hayati tehlikesi devam ediyor. Ben ve polis korumam ise hafif sıyrıklarla atlattık. Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle bizler hastaneye gittik. Şahsın bizden menfaat temin edemediği için saldırdığını düşünüyorum.