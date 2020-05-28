Gezi tekneleri ve ticari yatlar için karar verildi!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü’nden, Deniz Ticaret Odası'na gönderilen resmi yazı ile faaliyetleri durdurulan ticari yat ve ilkel yapılı ahşap gemilere 4 gün sonrası başlamak üzere faaliyet izni çıktı.

Yazıya göre ticari yat ve ilkel yapılı ahşap gemiler İçişleri Bakanlığı Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı’nın aldığı tedbirlere uyma koşuluyla 1 Haziran 2020 tarihinden itibaren faaliyetlerine yeniden başlayacak.

İZİN VAR AMA KURALLARA UYULACAK

Ticari yat ve ilkel yapılı ahşap gemi turun kapalı grupla (aile, yakın akraba ve arkadaşlar) yapılması durumunda mevcut kapasiteleriyle, farklı kişilerden oluşan grupla yapılması durumunda ise sosyal mesafe kurallarına uyularak yapılacak.

Teknelerin düzenli dezenfeksiyonu yapılacak, maske, tekne girişinde ateş ölçümü yapılacak. İşletmeler tarafından, yatçı, misafir ve müşterilerden son 14 gün içerisinde bulunduğu yerlerin, varsa kronik rahatsızlıkları, Covid-19 geçirip geçirmediklerine ilişkin bilgilendirme istenecek.