Gıda ve sosyal yardımda talep patlaması

İBB İstanbul İstatistik Ofisi, 2020 yılı Mart ayında İBB Beyaz Masa'ya yapılan başvuruları değerlendirdi. Corona virüsü salgınının etkileri istatistiklere de yansıdı.

Yapılan 764 bin 369 başvuruda, İstanbulkart Gıda ve sosyal yardım taleplerinde artış gözlenirken, şikâyetlerde yine ulaşım ilk sırada yer aldı. Bilgi isteme başvurularının birinci sırasında yüzde 29 ile ulaşım yer alırken sosyal destek hizmetleri kategorisi ikinci sıraya yükseldi.

10 BİNDEN 53 BİNE FIRLADI

Mart ayında İBB Sosyal Destek Hizmetleri'ne ocak ayında 27 bin 192, şubat ayında 10 bin 31 olan talep başvuruları mart ayında 53 bin 876'ya fırladı. Şikâyet ve bilgi isteminde ulaşımla ilgili konular hem kadınlarda hem de erkeklerde ilk sırada gelirken, talep konusunda ise İstanbulkart Gıda ve sosyal yardımlar ön plana çıktı.

Bilgi isteminde erkekler anlık otobüs bilgisi, şoför kartı ve İstanbulkart Gıda alımı; kadınlar ise anlık otobüs bilgisi, İstanbulkart Gıda ve İstanbul Halk Süt ile ilgili konularda başvuru yaptı. Öte yandan hem erkekler hem kadınlar İstanbulkart Gıda ve sosyal yardım konularında taleplerini iletti.

TEMİZLİK TALEPLERİ ARTTI

Sosyal yardım ile birlikte dezenfeksiyon ve ilaçlama talepleri de öne çıktı. Dezenfeksiyon talepleri en çok Fatih, Bahçelievler, Küçükçekmece ve Ümraniye'den geldi.