Giresun Baro Başkanı’nı şiddetli yağmur bile durdurmadı

Baro seçim sisteminde yapılması düşünülen yasa değişikliğine tepki göstermek için 80 ilin baro başkanları kendi illerinden Ankara’ya yürüyüş başlattı. Giresun Barosu Başkanı Avukat Soner Karademir de şiddetli yağmura rağmen yürüyüşünü elinde şemsiyesi, üstündeki cübbesiyle gerçekleştirdi. Karademir’in bu görüntüleri sosyal medyaya da yansıdı.

Bulancakhaber.net’e konuşan Karademir, “Bu yürüyüş sadece barolar ve avukatlar için yapılan bir yürüyüş değil. Barolar halkın sesi. Bizim sloganımız bu” dedi.

Karademir, sözlerine şöyle devam etti:

* Barolar bölünürse, parçalanırsa halkın sesi kısılır. Türkiye’de yıllardır uygulanmak istenen çoklu baro sistemi, öncelikle devletimizin üniter yapısının altına dinamit koymaktan başka bir şey değildir.

* Bu şekilde olursa her ırka mensup, ideolojiye mensup, dine mensup, mezhebe mensup insanlar farklı barolar kuracaklar. Hatta illegal yapılanmalar için yıllardır bekledikleri bir fırsat bu.

“BİZ VATANDAŞIN SESİYİZ”

* Böyle olduğunda birden fazla baro sendika gibi, makine mühendisleri odası gibi, bizim bir farkımız var diğer odalardan. Biz kamu kurumuyuz. Biz vatandaşın sesiyiz.

* Barolar bölünürse tecavüze uğrayan çocuklar, istismara uğrayan kadınlar, öldürülen kadınlar, çevre katliamları, avukatsız ifadesi alınan insanlar, işkence gören insanlar, kötü muamele gören insanlar avukatsız kalacak.

* Barolar bunları hiçbir menfaat elde etmeksizin, kanunen bizim görevimiz olduğu için yapıyoruz.

* En önemli sorun avukatların seçim sistemi mi? Şu anda insanlar aç. İşlerinden atılanlar var, avukatlarımız 3 aydır bürolarına gidemiyorlar. Yanlarındaki personelleri çıkarmak zorunda kalıyorlar.

* Genç meslektaşlarımız büroyu kapatıp yedek subay olup askere gidiyor borçlarını kapatmak için. Böyle bir ortamda bir avukatın da en son düşüneceği şey baroların seçim sistemidir.

* Barolar bölünürse baroların sesi kısılacak. Halkın sesi kısılacak. Bu yürüyüşün anlamı bu. Başka bir anlam taşımıyor.