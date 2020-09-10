Giresun’da mübaşir kendisine dava açılmasına izin veren savcıyı vurdu

Giresun’un Tirebolu’da mübaşir olarak görev yapan Mustafa Koca, kendisinden alacağı bulunan bir şahıs tarafından savcılığa şikayet edildi.

Şikayet dilekçesini inceleyen Savcı Yunus Emre Ersoy’da mübaşir Koca hakkında dava açılmasına izin verdi. Kendisine dava açılacağını öğrenen Mustafa Koca, bu olay hakkında konuşmak için yanına gittiği Savcı Ersoy ile tartışmaya başladı.

ADLİYE İÇİNDE VURDU

Tartışma sırasında mübaşir Mustafa Koca, kendisine ait tabancayla Cumhuriyet Savcısı Yunus Emre Ersoy’a ateş ederek kolundan yaraladı. Ambulansla Tirebolu Devlet Hastanesi’ne götürülen Savcı Ersoy, buradaki ilk müdahalenin ardından Giresun Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Mustafa Koca ise olaydan sonra adliyede görevli polisler tarafından gözaltına alındı.

5 YIL ÖNCE DE OĞLUNUN OKULUNU BASMIŞ

Mübaşir Mustafa Koca’nın 5 yıl önce de öğrenciler arasında yaşanan bir arbedede oğlunun yaralanması üzerine Şehit Binbaşı Hüseyin Avni Alparslan İlkokuluna gitmiş ve okul Müdürü Ömer Göbel’i döverek hastanelik etmişti.

OKUL MÜDÜRÜNÜ DÖVDÜĞÜ ANLAR KAMERADA

Koca’nın Müdürü Ömer Göbel’i dövdüğü anlar ise okulun güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Kameraya yansıyan görüntülerde, müdürün odasında başlayan kavga oda dışına çıkıyor. Müdüre Gökbel’e defalarca vuran Koca’ya o sırada tadilat yapan işçilerle okuldaki diğer öğretmenlerin engel olmaya çalıştığı görülüyor.

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