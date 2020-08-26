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Giresun’daki selde insanlık dersi!

Selde evi hasar gören Giresunlu Fatma Kışlıbağ içme suyu ve yiyecek almak için yardım dağıtılan bölgeye giderken ayağındaki lastik ayakkabılarla çamura bata çıka hareket ediyordu. Kışlıbağ'ı gören görevliler çizme vermek istedi ancak ayakları çamur içindeki yaşlı kadın "Ben evde oturabiliyorum. Çizmeleri çalışanlara versinler" diyerek çizmeleri istemedi.

19:04 -
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Giresun’un Dereli ilçesinde meydana gelen sel nedeniyle binlerce vatandaşın evi ve iş yeri hasar gördü.

Bölgede çalışmalar sürerken vatandaşlara yiyecek, temiz su ve giyecek yardımları yapılıyor.

NTV’nin kamerasına yansıyan bir görüntü ise dikkat çekti.

Ayağındaki lastik ayakkabılarla hasar gören dağ köyündeki evinden çıkan ve yardım almak için ilçeye gelen Fatma Kışlıbağ, adeta insanlık dersi verdi.

Kışlıbağ’ı çamurların içinde lastik ayakkabı ile yürürken gören görevliler çizme vermek istedi.

Ancak Kışlıbağ, kendisinden önce bölgede çalışanların çizmeye ihtiyacı olduğunu belirterek çizmeleri almak istemedi.

“Benden çok onların ihtiyacı var” diyerek bölgedeki yardım ekiplerini işaret eden Kışlıbağ görevlilerin uzun ısrarları sonucunda çizmeleri kabul etti.

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Son güncelleme: 19:10 26.08.2020
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