Giriş çıkış yasağı olan iller hangileri? Hangi şehirlerde giriş çıkış yasağı var?

HDP’nin gerçekleştireceği Demokrasi Yürüyüşü ve corona virüs salgını önlemleri için alınan giriş çıkış yasağı olan iller vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İşte giriş çıkış yasağı ilan edilen iller…

GİRİŞ-ÇIKIŞ YASAĞI OLAN İLLER

Sakarya

Kocaeli

Edirne

Tekirdağ

Bitlis

Kırklareli

Van

Mersin

SON EKLENEN İL MERSİN OLDU

Mersin Valiliğinden yapılan açıklamada, “Demokratik Mücadele Programı” adı altında planlanan eylem ve etkinliklerin provoke edilerek toplumsal olaya dönüşme riskinin yüksek olduğu belirtildi. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının planlanan bu eylem ve etkinlikler nedeniyle başka kişilere de bulaşma riski taşıdığı belirtilen açıklamada, “Mevcut kamu düzeninin korunması, kamu sağlığının tehlikeye atılmaması ve salgının yayılmasının önlenmesi ve genel sağlığın korunması amacıyla 16.06.2020 tarihi saat 24.00'dan itibaren 15 gün süreyle Mersin genelinde geçerli olmak üzere tedbirlerin alınması kararlaştırılmıştır.” denildi.