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Giriş çıkış yasağı olan iller hangileri? Hangi şehirlerde giriş çıkış yasağı var?

Birçok ilde ilan edilen giriş çıkış yasakları vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Uzun süre uygulanan ancak geçtiğimiz günlerde kademeli olarak kaldırılan giriş çıkış yasağı yeniden birçok ilde ilan edildi. Giriş çıkış yasağı ilan edilmesinde, HDP’li Musa Farisoğulları ile Leyla Güven’in vekilliklerin düşürülmesi nedeniyle HDP'nin, protesto için Edirne ve Hakkari’den başlayarak Ankara’da sona erecek ‘Demokrasi Yürüyüşü’ kararı alması etkili oldu...

10:04 -
Haberler Gündem
Giriş çıkış yasağı olan iller hangileri? Hangi şehirlerde giriş çıkış yasağı var?

HDP’nin gerçekleştireceği Demokrasi Yürüyüşü ve corona virüs salgını önlemleri için alınan giriş çıkış yasağı olan iller vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İşte giriş çıkış yasağı ilan edilen iller…

GİRİŞ-ÇIKIŞ YASAĞI OLAN İLLER

Sakarya
Kocaeli
Edirne
Tekirdağ
Bitlis
Kırklareli
Van
Mersin

SON EKLENEN İL MERSİN OLDU

Mersin Valiliğinden yapılan açıklamada, “Demokratik Mücadele Programı” adı altında planlanan eylem ve etkinliklerin provoke edilerek toplumsal olaya dönüşme riskinin yüksek olduğu belirtildi. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının planlanan bu eylem ve etkinlikler nedeniyle başka kişilere de bulaşma riski taşıdığı belirtilen açıklamada, “Mevcut kamu düzeninin korunması, kamu sağlığının tehlikeye atılmaması ve salgının yayılmasının önlenmesi ve genel sağlığın korunması amacıyla 16.06.2020 tarihi saat 24.00'dan itibaren 15 gün süreyle Mersin genelinde geçerli olmak üzere tedbirlerin alınması kararlaştırılmıştır.” denildi.

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