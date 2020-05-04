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Girit Adası’nda 24 saat aradan sonra 4.6 büyüklüğünde deprem

Akdeniz’de Yunanistan’a ait Girit Adası’nın güneyinde dün öğleden sonra meydana gelen 6.3 büyüklüğün ardından aynı yerde bugün yine aynı saatlerde 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Son 24 saatte aynı bölgede 100‘e yakın deprem meydana geldi.

Yaşar ANTER
17:02 -
Haberler Gündem
Girit Adası’nda 24 saat aradan sonra 4.6 büyüklüğünde deprem

Yunanistan'a ait Girit adasının 55 km güneyinde dün saat 15.51'deki 6.3 büyüklüğündeki depremin ardından bugün de aynı yerde deprem meydana geldi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre saat 15.36 ‘da meydana gelen 4.6 büyüklüğündeki deprem heyecan yarattı.

CAN KAYBI YOK

Deprem adanın Lassithi, Kumi, Matala, Tris Eklises kasabalarında şiddetli hissedildi. Bölgede can kaybının olmadığı, maddi hasarın oluşmadığı belirtildi.

100’E YAKIN DEPREM

Girit adası ve civarında 24 saatte yüze yakın deprem meydana geldiği açıklandı.

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Afrika Antalya Boğaziçi Üniversitesi deprem söz Yunanistan
Son güncelleme: 17:05 04.05.2020
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