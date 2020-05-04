Girit Adası’nda 24 saat aradan sonra 4.6 büyüklüğünde deprem

Yunanistan'a ait Girit adasının 55 km güneyinde dün saat 15.51'deki 6.3 büyüklüğündeki depremin ardından bugün de aynı yerde deprem meydana geldi.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre saat 15.36 ‘da meydana gelen 4.6 büyüklüğündeki deprem heyecan yarattı.
CAN KAYBI YOK
Deprem adanın Lassithi, Kumi, Matala, Tris Eklises kasabalarında şiddetli hissedildi. Bölgede can kaybının olmadığı, maddi hasarın oluşmadığı belirtildi.
100’E YAKIN DEPREM
Girit adası ve civarında 24 saatte yüze yakın deprem meydana geldiği açıklandı.