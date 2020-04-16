GİSBİR: Karantina altında tersanemiz yok!

Türkiye Gemi İnşa Sanayicileri Birliği, tersanelerde Sağlık Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan tüm genelgelere uyulduğunu ve talep edilen uygulamaların harfiyen yerine getirildiğini duyurdu.

GİSBİR’den yapılan yazılı açıklamada, “Resmi olmayan, kulaktan duyma, derme çatma bilgilere itibar etmemekteyiz. Sağlık Bakanlığı verilerine göre şu anda karantina altında tersanemiz bulunmamaktadır” denildi.

Covid-19 virüsünün kaynağının tersaneler olmadığını hatırlatan GİSBİR, “Alınan önlemler sayesinde de salgının bulaşma yeri olmaması sağlanmıştır. Sektörümüz dün olduğu gibi bugün de ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile tam iş birliği içerisinde bu süreci yürütmektedir” dedi.

Sokağa çıkmasına izin verilmeyen personellerin yanı sıra 60 yaş üstü personellerle, iş yeri hekimlerince Kovid-19 bakımından riskli olarak değerlendirilen personelin yıllık ücretli izin kullandırma/telafi çalışması/evde çalışma şeklinde uygulamalarla tersane sahasından uzaklaştırıldığını söyleyen GİSBİR, tersanelerin tüm tedbirleri alarak çalışmaya devam ettiğini ifade etti.

Tersane sınırları içerisinde ve tersanede bulunan gemilerde zorunlu maske kullanımı, personelin tersane girişlerinde ve gemi adamlarının gemide her gün ateş ölçümü, periyodik olarak kapalı alanların dezenfekte edilmesi, yemekhanelerde oturma düzeni, sosyal mesafeye azami oranda uygun çalışma düzeni kurulması, çalışanların bulunduğu hemen her yere el dezenfektan ve benzeri arındırıcılar konulması, tersane sahası içerisinde çay ocağı gibi toplanma alanlarının kapatılması gibi tedbirlerin devam ettiği aktarıldı.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

* Şu anda küresel olarak devam eden salgının ekonomik anlamda da hem sektörümüze hem de ülkemize olumsuz etkilerini en aza indirmek için sektör olarak üzerimize düşen görevleri yerine getirmekteyiz.

* Öte yandan sektörümüz içinden ya da sektörümüz kaynaklı bir vaka olup olmadığı ile ilgili İlçe Sağlık Müdürlüğümüze ve hastanelerimize yaptığımız sorgulamalarımızda, Kişisel Verileri Koruma Kanunu ve Hasta Hakları Yönetmeliği nedeniyle doğal olarak bilgi alamamaktayız.

* Bu yaklaşımı da doğru buluyor ve saygı gösteriyoruz.