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Giyim firmasında 4 milyon liralık vurgun!

İstanbul'da tesettür giyim üzerine satış yapan bir firmada finans uzmanı olarak çalışan Tuncay A., 4 milyon liralık vurgun yaptığı gerekçesiyle gözaltına alındı. Tuncay A.'nın internet ortamında satılan ürünleri iade edilmiş gibi göstererek ücretlerini kendi hesabına havale ettiği belirtildi.

Habip ATAM
17:12 -
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Giyim firmasında 4 milyon liralık vurgun!

Polis ekiplerini harekete geçiren olay, firmanın yöneticilerinin şikayeti üzerine ortaya çıktı.

Giyim firmasında 5 yıldır finans uzmanı olarak çalışan Tuncay A.’nın (27) internet ortamında satılan ürünlerle ilgili müşteri iade etmiş gibi işlem yaptığı, müşterilere iade edilmesi gereken parayı kendi hesaplarına gönderdiği belirlendi.

2018’den beri aynı yöntemi kullanarak 4 milyon liralık para çaldığı tespit edildi.

GÖZALTINA ALINDI

Yapılan araştırmaların ardından Tuncay A., Maltepe Girne Mahallesi’ndeki evinde gözaltına alındı, cep telefonu ve iki tbilgisayarına da incelenmek üzere el kondu.

Tuncay A. ile ilgili işlemlerin sürdüğü öğrenildi.

cep telefonu internet istanbul Polis
Son güncelleme: 17:22 05.06.2020
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