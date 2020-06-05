Giyim firmasında 4 milyon liralık vurgun!

Polis ekiplerini harekete geçiren olay, firmanın yöneticilerinin şikayeti üzerine ortaya çıktı.

Giyim firmasında 5 yıldır finans uzmanı olarak çalışan Tuncay A.’nın (27) internet ortamında satılan ürünlerle ilgili müşteri iade etmiş gibi işlem yaptığı, müşterilere iade edilmesi gereken parayı kendi hesaplarına gönderdiği belirlendi.

2018’den beri aynı yöntemi kullanarak 4 milyon liralık para çaldığı tespit edildi.

GÖZALTINA ALINDI

Yapılan araştırmaların ardından Tuncay A., Maltepe Girne Mahallesi’ndeki evinde gözaltına alındı, cep telefonu ve iki tbilgisayarına da incelenmek üzere el kondu.

Tuncay A. ile ilgili işlemlerin sürdüğü öğrenildi.