Gizli hayırseverden 5 bin ekmek bağışı

Mersin'de ismini gizli tutan bir hayırsever, corana virüsü sürecinde zor günler geçiren vatandaşlara destek olmak amacıyla örnek bir davranış sergiledi.

Hayırsever vatandaş Büyükşehir Belediyesinin MER-EK ekmek büfesindeki 5 bin ekmeğin ücretini ödeyip, vatandaşlara gün içerisinde dağıtımını sağladı.

EKMEKLERİNİ ÜCRETSİZ ALDILAR

İsminin açıklanmasını istemeyen hayırsever bir vatandaş, merkez Akdeniz ilçesi Kuvayi Milliye Caddesindeki tarihi Kuruçeşme yanında bulunan MER-EK büfesinde bir gün içinde satışı yapılan somun ve diğer çeşitlerle birlikte 5 bin adet ekmeğin ücretini ödeyerek, ekonomik açıdan zor günler geçiren vatandaşlara destek oldu.

“ÖRNEK TEŞKİL ETMESİNİ DİLİYORUZ”

Hastane Caddesi üzerinde bulunan büfede çalışan Arzu Tekin şunları söyledi;

* Bugün güzel bir olay için burada bulunuyoruz. Virüs nedeniyle bütün ülkede, dünyada büyük bir sıkıntı var. Bu bizi maddi olarak çok etkilemiş durumda.

* Halkımızın içerisinde maddi imkânsızlıklar yaşayan insanların sayısı çoğaldı.

* Bağışta bulunan vatandaşımız belediyenin ekmekleri daha hijyenik ve çok daha güvenli olduğu için bizleri tercih etti.

* Hayırsever vatandaşımızın da örnek teşkil etmesini diliyoruz.