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Gizli odadan çok sayıda sahte belge çıktı

İstanbul Avcılarda, sahte belge düzenleyen bir şüphelinin evine jandarma ekiplerince baskın düzenlendi. Evde arama yapan ekipler, önce bir şey bulamadı ancak, jandarmanın dikkati sayesinde portmantonun içinde gizli bir oda fark edildi. Odada yapılan aramalarda çok sayıda sahte araç tescil belgeleri, nüfus cüzdanları, sürücü belgeleri ele geçirildi.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 10:48, 27/12/2020
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Operasyon, İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirildi. M.K. isimli bir şüphelinin sahte belge düzenlediğini tespit eden jandarma ekipleri çalışma başlattı. Şüpheliyi bir süre takip eden jandarma birimleri, M.K.'nın sahte belgeleri Avcılar'daki evinde düzenlediğini belirleyerek adrese operasyon düzenledi.

GİZLİ BÖLÜMÜ İMALATHANEYE ÇEVİRMİŞ

Baskında M.K. kıskıvrak yakalandı. Yapılan ön aramalarda bir şey bulunamadı. Bu durum jandarma ekiplerini şaşırtırken, detaylı arama yapıldı. Portmantoyu inceleyen ekipler, portmantonun iç arka ahşabına elleriyle vurunca boşluk sesi geldiğini fark etti. Ahşap kısmın kapı olduğunu anlayan ekipler, saklı kapıyı açılınca, gizli bir odaya ulaştı.

Ekipler, gizli odada yaptığı aramalarda içeriği doldurulmuş ve kullanıma hazır hale getirilmiş çeşitli araçlara ait 10  adet sahte araç tescil belgesi, boş halde doldurulmaya hazır yaklaşık bin nüfus cüzdanı, bin ehliyet, 2 bin tescil belgesi, 2 PVC kaplama makinesi, 1 soğuk damga makinesi, çok sayıda çeşitli şirket, araç ve şahıs adına düzenlenmiş sahte kaşe ve fatura ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

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