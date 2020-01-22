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Göç İdaresi İletişim Dairesi Başkanı Aydın Keskin Kadıoğlu, kürsüde kalp krizi geçirdi

Yalova'da katıldığı bir programda kürsüde konuşma yaparken kalp krizi geçiren İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Uyum ve İletişim Dairesi Başkanı Dr. Aydın Keskin Kadıoğlu, hastaneye kaldırıldı.

19:36 -
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Yalova Raif Dinçkök Kültür Merkezi’nde, Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Uyum ve İletişim Dairesi Başkanlığı ile Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği tarafından ‘Uyum Biz Bize Sohbetler’ etkinliği düzenlendi.

Etkinlikte konuşma yapmak için kürsüye çıkan Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Uyum ve İletişim Dairesi Başkanı Dr. Aydın Keskin Kadıoğlu, konuşması sırasında rahatsızlandı.

DHA

Kalbinin sıkıştığını söyleyen Kadıoğlu, hemen kürsüden indirildi. Salonda bulunanların yardımıyla dışarı çıkarılan Kadıoğlu, özel bir hastaneye kaldırıldı.

Kalp krizi geçirildiği belirlenen Kadıoğlu´nun durumunun iyi olduğu öğrenildi. (DHA)

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Son güncelleme: 19:50 22.01.2020
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