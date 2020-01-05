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Göçmen botu ile Sahil Güvenlik botu çarpıştı

İzmir’in Dikili İlçesinde düzensiz göçmen botu ile Sahil Güvenlik botu çarpıştı. Dört göçmen öldü, bir kişinin ise kaybolduğu öğrenildi. 

Gökmen ULU
16:11 -
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Göçmen botu ile Sahil Güvenlik botu çarpıştı

Olay sabaha karşı saat 05.49'da meydana geldi. Dikili ilçesi Bademli köyü açıklarında kaçak yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan, seyir ve can emniyeti almayan düzensiz göçmen botu ile bölgede görevli Sahil Güvenlik botu çarpıştı.

Yaşanan olay sonrası bölgeye iki Sahil Güvenlik botu daha gönderildi. Arama kurtarma çalışmalarında 56 kişiyi taşıdığı belirtilen bottan 4 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Kayıp olan bir kişinin bulunması için arama çalışması başlatıldı. Kurtarılan 51 göçmenden 18'i hastaneye sevk edildi.

izmir Yunanistan
Son güncelleme: 16:26 05.01.2020
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