Göçmen geçişlerinde önemli gelişme! Denizden geçişler yasaklandı

Sahil Güvenlik Komutanlığı, sosyal medya hesabından göçmen geçişleri ile alakalı yazılı bir açıklama yayınladı. Deniz geçişlerinin tehlikeli olması sebebiyle Ege Denizi’nden geçişlerin durdurulduğu belirtilen paylaşımda, Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından göçmenlerin ölüme terk edildiği belirtildi. 5 Mart tarihinde 97 göçmenin kurtarıldığı belirtilen açıklamada şu ifadeler yer aldı:

*Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı ve Sayın İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu’nun takibiyle, kaçak göçmenlerin deniz geçişlerinin tehlikeli olması nedeniyle Ege Denizi’nden geçişlerine izin verilmiyor.

*Tüm Türkiye’de ayrılmak isteyen kaçak göçmenlere müdahale etmeme prensibi uygulanırken bu yaklaşım hayati tehlike taşıması nedeniyle deniz geçişlerini kapsamıyor.

*Sahil Güvenlik birimleri denizden geçişleri, Jandarma ve Emniyet birimleri ise karadan denize çıkışları engellemek için olağan zamandan çok daha fazla gayret sarf ediyor.

*Kaçak göçmenler, Yunan Karasularına girdikleri anda Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk Karasularına doğru geri itilerek, motorları bozularak ve botları patlatılarak denizin ortasında çaresiz durumda bırakılıyor.

KURALLARI İHLAL ETMEYE DEVAM EDİYOR

*Yunanistan, Ege Denizi’nden geçmeye çalışan göçmenlere karşı sergilediği tutumla insan haklarını ve uluslararası hukuk kurallarını ihlal etmeye devam ediyor.

*Denizlerde alınan tüm önlemlere rağmen 05 Mart 2020 tarihinde Yunanistan tarafından botları patlatılan ve yarı batık halde denizin ortasında bırakılan 3 lastik bot içerisindeki toplam 97 kaçak göçmen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.

*Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından, aralıksız şekilde sürdürülen kaçak göçle mücadele faaliyetleri kapsamında 2019 yılında 146 olayda toplam 3425 kaçak göçmen, 2020 yılının başından bugüne kadar 49 olayda toplam 1707 göçmenin hayatı kurtarılmıştır.

Öte yandan Jandarma ekipleri de bölgede geçişleri durdurma kararı almış, koylara giden yollarda kontrollere başlamıştı.

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