Göçmen kampında kalan 3 Türk yardım istiyor!

Yurt dışında bulunan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları corona virüsü salgını nedeniyle Türkiye'ye dönebilmek amacıyla beklemeye devam ediyor.

2015 yılında Muğla'nın Bodrum ilçesinden Yunanistan'ın Kos Adası'na kaçak yollarla düzensiz göçmen götürmeyi denerken Yunan ekipleri tarafından yakalanan 33 yaşındaki Ozan Deler, 5 yıllık cezaevi sürecinin ardından Türkiye'ye dönebilmek için Dışişleri Bakanlığı'ndan yardım talep etti.

Yunanistan'ın Drama Kenti’nde bulunan düzensiz göçmen kampında kalan 3 Türk, SÖZCÜ'ye telefon ile ulaşarak yaşadıklarını anlattılar.

KOS ADASI’NA DÜZENSİZ GÖÇMEN GÖTÜRÜRKEN YAKALANDI

Drama'daki düzensiz göçmen kampında Türkiye'ye geri dönebilmek için beklemeye devam eden Deler, 2015 yılında bedelli askerlik ücreti için Bodrum'dan Yunanistan'ın Kos Adası'na kaçak yollarla düzensiz göçmen götürmeye karar verdiğini belirtirken; ilk denemesinde Yunan ekipleri tarafından yakalandığını söyledi.

Yunanistan'da yargılanmasının ardından cezaevi sürecinin başladığını belirten Deler, 15 Ocak 2020 tarihinde Yunan mahkemesinin tahliye kararıyla Türkiye özleminin son bulduğunu düşünse de corona virüsü salgınının ortaya çıkmasıyla birlikte memleket hasretinin devam ettiğini ifade etti.

Deler, Drama Düzensiz Göçmen Kampı’nda Deniz Söğütçük ve Erhan Yıldız ile bekleyişlerinin sürdüğünü açıklarken; Dışişleri Bakanlığı'ndan yardım talep etti.

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“TAHLİYE OLMAMIZ RAĞMEN CEZAEVİNDE TUTTULAR”

Yunan mahkemesi tarafından 15 Ocak'ta verilen tahliye kararına rağmen Deler, 28 Şubat 2020 tarihine kadar cezaevinde tutulduğunu belirten Deler; şu ifadeleri kullandı:

* Mahkemede tahliye olmamızı hazmedemediler ve bizi 1,5 ay cezaevinde tuttular. 1,5 ay boyunca bizi savcı olmadığını söyleyerek oyaladılar.

* Cezaevinden tahliye olduktan sonra da corona virüsü salgını nedeniyle toplam 1,5 ay 2 farklı polis karakolunun nezaretinde tutulmamızın ardından Drama'daki mülteci kampına getirildik.

* Sınır kapılarının kapalı olması nedeniyle de Türkiye'nin bizi almadığını söylüyorlar. Ülkemize ne zaman kavuşacağımızı bilmiyoruz.

“TÜRKLERİ NEZARETTE TUTUYORLAR”

Yaşananları Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'na 15 gün önce bildirdiklerini anlatan Deler, şöyle konuştu:

* 15 gün önce durumumuzu Dışişleri Bakanlığı'na bildirdik. Ayrıca Atina, Gümülcine ve Selanik başkonsoloslukları ile görüştük. Yunanistan'da Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları polis karakollarındaki nezaretlerde yatıyor.

* Biz, 3 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak Drama Kampı’nda kalıyoruz. Bizim dışımızda Türkiye'ye geçmek için bekleyenler arasında tanıdığım 8 Türk daha var ama buradaki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının toplam sayısının daha fazla olabileceğini düşünüyoruz.

* Bu insanlar aylardır polis karakollarındaki nezaretler kalıyorlar. Hepsinin de cezası bitti. Ama corona virüsü nedeniyle nezaretlerde ve kampta tutuluyoruz.

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“GÖÇMEN DEĞİL ESİR KAMPI”

‘Normalde 3-5 kişinin kalması gereken bir odada 22 kişi kalıyoruz’ diyen Deler sözlerine şöyle devam etti:

* Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını, sınırlar kapalı olduğu için göndermiyorlar. İnsani yardıma muhtaç durumdayız. Normalde 3-5 kişinin kalması gereken bir odada 22 kişi kalıyoruz.

* Mülteci kampı diyorlar ama cezaevinde daha iyi şartlar vardı. Burası resmen esir kampı. Telefonlarımızın kameralarını kırdılar. Kıyafet ihtiyacımız da karşılanmıyor. Çok zor durumdayız.

* Yunan görevliler, kampa ilk getirildiğimizde Türk olduğumuz için bize hakaret etmeye çalıştılar. Özellikle Atatürk üzerinden hakaret etmeyi denediler.

* Hakaret etmeleri üzerine kamp sorumlusu ile konuşup durumu bildirdim. Ayrıca hakaret ettiklerini konsolosluğa da ilettik.

“HAYATIMIZ TEHLİKE ALTINDA”

Kaldıkları kampta corona virüsünün yayılmasına dair korkuları da bulunduğunu söyleyen Deler; “Corona virüsü Yunanistan'da yayılmaya devam ediyor. Kampta kaldığımız bölüme henüz ulaşmamış olabilir ama en son yaklaşık 100 kişilik düzensiz göçmen grubu getirildi ve başka bir bölüme yerleştirildiler. Onlarda corona virüsü varsa bizim de hayatımız tehlike altında” dedi.

“ASKERLİK YAPSAYDIM DAHA İYİYDİ”

Bedelli askerlik ücretini elde edebilmek için düzensiz göçmenleri Yunanistan'a götürdüklerini anlatan Deler yaptığından pişmanlık duyduğunu söyledi. Deler, şu ifadeleri kullandı:

* Normalde bir otelde müdürlük yapıyordum. Bedelli askerlik parası için düzensiz göçmenleri kaçak yollarla Yunanistan'a geçirmek istedim. Askerlik yapsaydım daha iyiydi. 5 yıl hapis yattım.

* Ben Adanalıyım. Ailem şu anda Adana'da yaşıyor. Babam 2 aydır Ceyhan Devlet Hastanesi'nde yatıyor. Şu anda oksijen makinesine bağlı yaşıyor. 5 senedir göremedim, tahliye olduktan sonra görmek istiyordum ama daha kavuşamadık.

Deler, Drama Düzensiz Mülteci Kampı’nda Deniz Söğütçük ve Erhan Yıldız ile Türkiye'ye dönebilmek amacıyla beklemeye devam ettiklerini sözlerine ekledi.