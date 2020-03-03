Göçmenler hakkında flaş iddia: Yunan botları ile Türkiye’ye gönderilecekler

Deniz yolu ile göçmenlerin Yunan adalarına geçişi sürüyor. Yoğunluğun en çok yaşandığı Yunanistan'ın Midilli adasında ise güvenlik güçleri ile göçmenler arasında zaman zaman gerginlik yaşanıyor. Bölgede geçişler sürerken, adadaki göçmenlerin Yunan askeri botu ile Türkiye'ye deniz yolu ile geri gönderileceği iddiası ile sürüldü.

Sözcü'nün bölgedeki yetkili makamlardan edindiği bilgiye göre, söz konusu iddia hakkında henüz bir bildirim yapılmadı. Sahil Güvenlik ekipleri ise bölgede teyakkuzda bekleyişlerini sürdürüyor. Öte yandan Jandarma ekiplerinin bölgede kötü hava şartları sebebiyle başlattığı geçiş yasağı ve kontrollerin devam ettiği öğrenildi.