Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Göçmenler rota değiştirmeye hazırlanıyor

İdlib'deki hain saldırı sonrasında Ankara'nın sınırları açma kararı sonrası Edirne'ye akın eden mülteciler, Yunan güvenlik güçlerinin baskısı sonrası rota değiştiriyor. Göçmenler, Çanakkale üzerinden deniz yoluyla Midilli adasına varacaklar.

Mehmet ANDAÇ / Çanakkale
14:38 -
Haberler Gündem
Göçmenler rota değiştirmeye hazırlanıyor

Türkiye’nin sınır kapılarını açmasıyla birlikte düzensiz göçmenler Yunanistan ve Bulgaristan üzerinden Avrupa’ya doğru gitmeye devam ediyor. Geçiş yoğunluğu ise en çok Edirne‘de yaşanıyor. Son günlerdeki Yunan güvenlik güçlerinin geçişlere izin vermemesi ve baskı uygulaması üzerine bölgedeki mültecileri deniz yolunu tercih etmeye yöneltti.

25 DAKİKA SÜRÜYOR

Edinilen bilgiye göre, önümüzdeki bir kaç gün içinde mültecilerin Çanakkale‘nin Ayvacık ilçesinden karşıya geçmeleri öngörülüyor. Öte yandan Ayvacık‘ın Sivrice ve Asos kıyı kesimlerinden Midilli adasına bot ile yolculuk 25 dakika sürüyor. 30-35 kişilik botlarla Midilli’ye geçen mülteciler genelde Afgan uyruklu kişilerden oluşuyor.

İLGİLİ HABERTekrar başladı... Önce kapatıldı sonra açıldıTekrar başladı... Önce kapatıldı sonra açıldı İLGİLİ HABERHerkes onu konuşuyor... Yeni görüntüleri ortaya çıktı: 'Türkiye no, bunlar bedava'Herkes onu konuşuyor... Yeni görüntüleri ortaya çıktı: 'Türkiye no, bunlar bedava'

 

İLGİLİ HABERSon dakika... Yunanistan'dan mülteci açıklamasıSon dakika... Yunanistan'dan mülteci açıklaması
Ankara Avrupa Bulgaristan Çanakkale Edirne para saldırı son dakika söz Sözcü Türkiye Yeter Yunanistan
Son güncelleme: 14:43 01.03.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more