Göçmenlerin 11 saatlik ölüme terk edilişi saniye saniye kamerada

Yunanistan’ın sınır kapılarında uyguladığı şiddetin ardından, göçmenler kaçak yollardan Yunanistan’a geçmeye devam ediyor.

ÖLÜME TERK EDİLDİLER

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinden Midilli Adası’na geçmek isteyen mülteciler şişme botlarla denize açılıyor. Bir grup göçmen Ege Denizi’ne açıldığı esnada, Yunan Sahil Güvenlik tarafından durdurularak botun motoru ve benzini alınarak ölüme terk edildi.

Ölüme terk edildikten sonra kürek çekerek tekrar Türk karasularına dönen göçmenler, Türk Sahil Güvenlik’ten yardım isteyerek 11 saat sonra kurtarıldı.

“DENİZİN ORTASINDA KALDIK”

Göçmenler bir tanesi ise 11 saatlik ölüme terk edilişi saniye saniye cep telefonuna kaydetti. Sahil Güvenlik tarafından kurtarılan ve Ayvacık’a geri getirilen Kebir Muhammedi, “Bot motorumuzu, benzinimizi aldılar. Kimse bize yardım etmiyor. Midilli Adası’na bir hayli yakınlaştık. Denizin ortasında kaldık” dedi.

“BELKİ BİZİ ORADA ÖLDÜRÜRLER”

Yeniden geçiş yapmayı deneyeceklerini belirten Kebir Muhammedi, “Şu anda havanın düzelmesini bekliyoruz. Eğer ki hava düzelirse gideceğiz. Yunan polisleri bize izin vermiyor. Bize silah çekiyorlar. Mecbur geçmeyi deneyeceğiz. Eğer biz memleketimize geri dönersek, belki bizi orada öldürürler” diye konuştu. İHA

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