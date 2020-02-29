Göçmenlerin Bodrum’dan Kalimnos’a geçiş sevinci kameralara yansıdı

Türkiye'nin göçmenlerin sınır geçişlerini serbest bırakmasının ardından Bodrum'un Yalıkavak Mahallesi yakınlarından bindikleri motor yat ile 12 mil uzaklıktaki Kalimnos (Kilimli) adasına geçen göçmenlerin yatın içindeki mutluluğu, çektikleri videoya yansıdı. Çok hızlı seyreden yatı kimin kullandığı belirlenemedi.

YAKINLARINA TELEFONLA ULAŞIP ‘GELİYORUZ’ DEDİLER

Telefon ile yakınlarına sürekli olarak Arapça “Geliyoruz geliyoruz, Yunanistan'a geçiyoruz birkaç güne kadar oradayız” diyen yaklasik 10 kişilik göçmen gurubunun Kilimli adasına ulaştığı belirtildi.