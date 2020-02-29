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Göçmenlerin Bodrum’dan Kalimnos’a geçiş sevinci kameralara yansıdı

Bodrum’un Yalıkavak Mahallesi'nden kiraladıkları yat ile Yunanistan’ın Kalimnos (Kilimli) adasına geçen 10 kişilik göçmen gurubunun sevinç anları kameralara yansıdı. Bir kadın telefon ile akrabalarına ulaşarak “Geliyoruz geliyoruz, Yunanistan’a geçiyoruz, birkaç güne kadar oradayız” dedi.

Yaşar ANTER
10:52 -
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Türkiye'nin göçmenlerin sınır geçişlerini serbest bırakmasının ardından Bodrum'un Yalıkavak Mahallesi yakınlarından bindikleri motor yat ile 12 mil uzaklıktaki Kalimnos (Kilimli) adasına geçen göçmenlerin yatın içindeki mutluluğu, çektikleri videoya yansıdı. Çok hızlı seyreden yatı kimin kullandığı belirlenemedi.

YAKINLARINA TELEFONLA ULAŞIP ‘GELİYORUZ’ DEDİLER

Telefon ile yakınlarına sürekli olarak Arapça “Geliyoruz geliyoruz, Yunanistan'a geçiyoruz birkaç güne kadar oradayız” diyen yaklasik 10 kişilik göçmen gurubunun Kilimli adasına ulaştığı belirtildi.

Arapça bodrum Kadın Türkiye Yunanistan
Son güncelleme: 10:58 29.02.2020
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